La epidemia de gripe pasa de intensidad baja a moderada en Catalunya

Etiquetas

La actividad gripal epidémica en Catalunya continúa en aumento en Catalunya y su intensidad pasa de baja a moderada, con 343,96 casos por 100.000 habitantes, según los datos recogidos este jueves en el Plan de información de las infecciones respiratorias agudas en Catalunya (Pidirac).

La Conselleria de Salud ha asegurado que esta tasa se corresponde con el incremento esperado para esta semana, siendo la tercera semana consecutiva por encima del umbral epidémico, establecido este año en los 110,7 casos.

Los casos de gripe han aumentado en todos los grupos de edad la semana del 2 al 8 de enero, excepto en el grupo formado por menores de menores de entre 5 y 14 años.

En cuando a los ingresos hospitalarios graves, se han producido 17 en los hospitales de la red centinela, y desde el inicio de la temporada son 87, todos ellos por el virus gripal A y con múltiples factores de riesgo y un 91,7% no estaban vacunados.

MENOS ATENCIONES EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

Durante la semana del 5 al 11 de enero, los profesionales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) han atendido un total de 14.138 urgencias hospitalarias, un 9,6% menos que la semana anterior, y de las que 11.985 corresponden a población adulta.

En los Equipos de Atención Primaria del ICS, en esta semana se han registrado 533.838 visitas, lo que supone un 1,9% más que la semana anterior, y en los centros de atención continua (Cuap y puntos de atención continuada), 58.931 visitas, un 15,9% más que la anterior.

El 061 CatSalut Respon ha atendido 34.127 consultas, lo que supone un 4,5 menos que la semana anterior, pero un 23,1% más respecto al año anterior por las mismas fechas.

Salud sigue trabajando para disponer de datos globales automatizados de los dispositivos sanitarios de Catalunya, pero dispone de datos del 5 al 11 de enero de hospitales no gestionados por el ICS, que han atendido 13.352 personas en Urgencias: el Parc Taulí, 2.491 urgencias (un 12,7% menos que la anterior); el Consorci Sanitari de Terrassa, 2.161 (un 2% menos); el Hospital Clínic, 2.442 (un 5,5% menos); el Moisès Broggi, 1.370 (un 5,2% menos), el Hospital de Granollers, 2.194 (un 9,5 menos) y Sant Pau, 2.695 (un 6,2% menos).

FALTA DE MATERIAL

La epidemia de la gripe está acusando falta de material para atender a los pacientes en el servicio de urgencias de algunos hospitales catalanes que están "desbordados", según alertaron este miércoles entidades y sindicatos a Europa Press.

La portavoz del SAP Muntanya, Trinidad Cuesta, advirtió de que el Hospital Vall d'Hebron está reutilizando camillas "defectuosas" que guardaba en el almacén, también de una carencia de equipos para detectar la gripe A y de falta de boxes de aislamiento para reducir el riesgo de contagio.

Fuentes del Vall d'Hebron señalaron que "no hay falta de material y no se está utilizando material defectuoso", si bien sí que se están usando todo los recursos disponibles, pero todos son viables y no se pone en riesgo a ningún paciente, además de que se hizo una inversión muy grande de enfermería para urgencias.

Metges de Catalunya (MC) añadió que en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) "han escaseado las mantas", y en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) han tenido problemas por necesidad de camillas y de salidas de oxígeno --donde va conectada la máquina--.

En el Hospital del Mar de Barcelona también han faltado equipos de diagnóstico de la gripe A, que tuvieron que pedir a otros centros hospitalarios, y las plazas de aislamiento están resultando "insuficientes", según las mismas fuentes.

Fuentes de la Conselleria de Salud argumentaron que la provisión de material es "responsabilidad única y exclusiva" de cada centro hospitalario y han agregado que el refuerzo del Plan Integral de Urgencias de Catalunya (Piuc) incluye todo el material necesario.