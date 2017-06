El 80% de los pacientes crónicos cree que la sanidad pública necesita cambios

Etiquetas

Aunque los pacientes crónicos califican con un 6,4 la calidad de la atención sanitaria recibida en los últimos doce meses y 8 de cada 10 afirma que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita cambios, y, al menos, el 10 por ciento considera que el modelo actual "ya no es valido".

Estos datos se desprenden del IV Barómetro EsCrónicos presentado este martes en Madrid, en vísperas del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que preside la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y en el que, denuncian, "se continúa sin contar con los pacientes".

La principal conclusión que sacan del informe es que la principal barrera para acceder a los tratamientos en España para estos pacientes son las distintas políticas aplicadas por las comunidades autónomas. "Hay CCAA e incluso hospitales que subvencionan unos tratamientos o ayudas técnicas y otras, no. A los desplazados se les ponen límites en el número de medicamentos recetados, no se les deriva a especialistas o no realizan análisis si no son urgentes", se lamenta el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Castillo.

El Barómetro EsCrónicos es la única encuesta en España que recoge la opinión de los pacientes crónicos. En 2017 arroja un 6,4 como la nota a la atención sanitaria recibida en los últimos doce meses según entrevistas realizadas entre enero y marzo de 2017. Dentro de la tendencia de mejora de esta calificación desde 2014; la nota se mantiene estable desde 2016 cuando la calificación ascendió a 6,1.

No obstante, lo cierto es que los pacientes crónicos son más críticos con el sistema sanitario que el resto de la población. La última nota general disponible nos la proporciona el Barómetro Sanitario 2015 con un 6,4, mientras que, en el mismo periodo de tiempo, EsCrónicos arroja un 5,7 (7 décimas menos).

Asimismo, según el Barómetro Sanitario 2015 el 75% de la población considera que el sistema funciona bien pero necesita cambios; mientras que en el periodo comparable de EsCrónicos esta cifra llega al 83%. Es más, casi hay 20 puntos de diferencia entre ambas encuestas entre los que consideran que los cambios necesarios son importantes: 46% EsCrónicos frente al 28% de la población general reflejada en el CIS.

LOS CRÓNICOS RECLAMAN SU LUGAR EN LA ATENCIÓN SANITARIA

Son ya numerosas las ocasiones en las que estos pacientes han trasladado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías el ruego de que se trate en el Consejo Interterritorial la disparidad de asistencia entre CCAA, "pero vemos cómo, una vez más, mañana no aparece este asunto en el orden del día", ha aseverado Castillo, en referencia al CISNS que se celebra este miércoles.

"Consideramos urgente y necesario que este tema se debata en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne de nuevo mañana sin la voz de los pacientes", reitera.

Consideran que, además de eliminar la inequidad que se vive en el Sistema Nacional de Salud y la desigual atención que reciben los pacientes en distintas comunidades autónomas, los gestores de la sanidad pública deberían favorecer la continuidad asistencial, meejorar la atención en Urgencias y potenciar el trabajo de y con las organizaciones de pacientes, pues tenemos mucho que aportar.

"Llevamos dos años ya esperando a que el Ministerio de Sanidad se decida a firmar el acuerdo por el que nos reconocía como un agente más del Sistema Nacional de Salud. Solicitamos desde aquí a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que fije como prioridad en su agenda trabajar con los pacientes y firmar este acuerdo largamente esperado", denuncia Castillo.

Por este motivo, de cara a las próximas semanas, la asociación va a trasladar a todas las instancias las conclusiones de este Barómetro y a proponer medidas para mejorar lo mejorable, que no es poco".

OTROS DATOS DEL BARÓMETRO

La encuentra, que pasará a ser bienal para que "las conclusiones no caigan en saco roto", muestra que los pacientes crónicos siguen valorando muy positivamente la atención recibida por médicos generalistas y especialistas: el 83% y el 78% de los encuestados califica su atención como buena o muy buena, respectivamente.

Es significativa la calificación de los servicios de Urgencia, en la que aunque se aprueba un 40 por ciento encuestados considera que es mala, muy mala o necesita mejorar; respecto a la coordinación entre especialistas, el 2 de cada 10 pacientes crónicos la considera mala o muy mala, mientras el 30 por ciento la considera regular. "Es decir, la mitad de los pacientes considera que hay que avanzar en la continuidad asistencial", advierten.

Los pacientes crónicos asociados acuden a las organizaciones de pacientes, internet y al personal de Enfermería como principales fuentes de información sobre su enfermedad, además de a su médico.

En cuanto a la atención recibida en las farmacias comunitarias, hay un amplio margen de mejora en áreas como: la información sobre medicamentos, cuidados de salud y servicios profesionales farmacéuticos, información sobre organizaciones de pacientes e información sobre la enfermedad.