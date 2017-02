La plataforma 'Por una sanidad pública digna' cree que la Junta "está obligada" a llegar a un acuerdo en Huelva

Etiquetas

La responsable de la plataforma 'Huelva, Por una sanidad pública digna', Paloma Hergueta, ha señalado este miércoles que la Junta de Andalucía "está obligada" a llegar a un acuerdo para mejorar la sanidad pública en Huelva porque "todos los ciudadanos somos iguales".

Todo ello después de que la Consejería de Salud y las plataformas en defensa de la sanidad pública de Granada firmaran este martes un acuerdo por el que han decidido que la organización hospitalaria de la ciudad responda al "establecimiento de dos áreas hospitalarias" que se correspondan con las de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves antes de la fusión, las cuales contarán con "dos direcciones gerencias con sus equipos directivos correspondientes".

Al respecto, en declaraciones a Europa Press Hergueta ha insistido en que "tiene que ocurrir lo mismo en Huelva", aunque ha dejado claro que "los problemas de Huelva no se solucionan con dos hospitales".

No obstante, ha lamentado que aún no tengan fecha para reunirse con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, así como que este martes la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su visita a Huelva "no nos recogiera una carta que teníamos preparada para entregársela en mano".

Este jueves la plataforma ha convocado una rueda de prensa en la puerta del Colegio de Médicos de Huelva para valorar la reunión con los responsables de los diferentes partidos políticos de la provincia, que tendrá lugar este mismo jueves.