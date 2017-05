Alianza Americana para el Estudio del Melanoma financia al CNIO para analizar el melanoma metastásico en el cerebro

Etiquetas

La Alianza Americana para el Estudio del Melanoma (MRA, por sus siglas en inglés) ha financiado el trabajo 'Bloquear las metástasis cerebrales del melanoma a través del microambiente', liderado por el jefe del Grupo de Metástasis Cerebrales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Manuel Valiente, en el que se pretende buscar dianas presentes en las células no cancerígenas del cerebro que ayudan a éstas para colonizar este órgano vital.

Se hecho, este proyecto prevé que este tipo de investigaciones permitan diseñar tratamientos más eficientes contra el cáncer para pacientes con melanoma metastásico en el cerebro.

En 2017, la MRA ha repartido unos 7,8 millones de euros (8,5 millones de dólares) entre 34 investigadores de 28 instituciones académicas de seis países, si bien Valiente es el único investigador español distinguido este año.

Los 34 programas financiados está dirigidos a acelerar la investigación hacia nuevas estrategias de prevención y tratamiento que proporcionen mejores opciones a los pacientes con melanoma y aquellas personas con alto riesgo de padecerlo.

"Estamos emocionados por financiar a Manuel Valiente en el CNIO. Las miradas frescas de investigadores senior y junior en melanoma, así como la perspectiva de científicos nuevos en este campo, como astrofísicos o ingenieros de materiales, convergen para general avances esenciales en la prevención y el diagnóstico de esta enfermedad y para dar impulso a tratamientos más favorables", ha señalado la directora ejecutiva científica de la MRA, Louise M. Perkins.

CONOCER LOS MECANISMOS DE LA METÁSTASIS

En concreto, el objetivo de Valiente y del Grupo de Metástasis Cerebral es descubrir los mecanismos que permiten que las células del cáncer se diseminen, colonicen y crezcan en el cerebro. "Creemos que el desarrollo de un programa de investigación dedicado a esta necesidad clínica no cubierta es la única manera de cambiar el histórico estadio terminal que se asigna al diagnóstico de metástasis cerebral", ha explicado el investigador Valiente.

Y es que, el mal pronóstico de esta etapa avanzada del cáncer se debe a la escasa eficacia de las limitadas opciones terapéuticas disponibles. "Siempre he estado interesado en trabajar en Melanoma dado el notable número de pacientes que desarrollan metástasis cerebrales, sin embargo hasta ahora no he tenido la oportunidad. Estamos tratando de desarrollar un nuevo concepto de tratamiento de metástasis en el contexto de la medicina personalizada", ha recalcado Valiente.

Esta ayuda refuerza además la investigación del CNIO en este campo, donde Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma y receptora también de ayudas de la MRA, y Héctor Peinado, jefe del Grupo de Metástasis y Microambiente, tienen varios proyectos en marcha.