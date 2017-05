Demasiado poco sueño puede aumentar el riesgo de muerte en personas con factores de riesgo de enfermedad cardiaca

Etiquetas

Las personas con un grupo común de factores de riesgo para enfermedades del corazón y diabetes registraban aproximadamente el doble de probabilidades de morir de enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular que las personas sin el mismo conjunto de factores de riesgo si no lograron obtener más de seis horas de sueño, según un nuevo estudio observacional publicado en 'Journal of the American Heart Association'. Para los que dormían más, el riesgo de muerte era más modesto.