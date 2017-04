Demuestran la posibilidad de diseñar bacterias que desarrollen un aprendizaje asociativo para tratar patologías

Etiquetas

Un equipo científico, liderado por el profesor ICREA de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Ricard Solé, ha demostrado la posibilidad de diseñar bacterias que desarrollen un aprendizaje asociativo, es decir, que muestren una respuesta condicionada ante un estímulo determinado, para tratar patologías.

En concreto, los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'The Journal of the Royal Society' y recogido por la plataforma Sinc, han mostrado que las bacterias no solo podrán producir un fármaco, sino que además serán capaces de decidir cuándo deben hacerlo.

"Las relacionadas con el microbioma suelen ser enfermedades complejas que necesitan bacterias 'inteligentes', capaces de liberar un fármaco cuando las condiciones lo requieran, pero también inhibirse cuando la situación mejore. Si tenemos en cuenta la comunicación cruzada que se da entre las células microbianas y humanas, sobre todo entre el microbioma intestinal y los sistemas nervioso e inmunológico, se hace más evidente la utilidad de rediseñar, cuando sea necesario, el ecosistema microbiano", ha explicado Solé.

Y es que, el aprendizaje asociativo es un elemento clave para la adaptación al ambiente, si bien se trata de una habilidad comúnmente observada en organismos que poseen sistema nervioso. Por ello, la posibilidad de trasladar esta capacidad a organismos tan simples como las bacterias abre un "amplio abanico" de opciones en el mundo de la biomedicina y, tal como han apuntado los autores, a otros campos tan dispares como la reparación de ecosistemas amenazados.