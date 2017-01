Descubren cómo la diabetes puede reducir los niveles de colesterol en el cerebro

Etiquetas

Investigadores del Joslin Diabetes Center de Boston (Estados Unidos) han detectado en ratones que la diabetes parece reducir la presencia de colesterol en el cerebro, necesario para que las neuronas crezcan y funcionen correctamente, lo que puede tener consecuencias negativas para su desarrollo, según detallan en un trabajo publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).