Descubren una enzima que altera la función diastólica y favorece la hipertrofia cardiaca

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) han descubierto que la enzima lisil oxidasa (LOX) altera la función diastólica del corazón dependiente de la edad y contribuye a la hipertrofia cardiaca inducida, lo que a su vez puede abrir la puerta a futuros tratamientos contra esta dolencia.

El estudio, cuyos resultados ha publicado la revista 'Journal of Federation of American Society for Experimental Biology', ha constatado que el control farmacológico de la actividad de esta enzima podría ser beneficioso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la hipertrofia, que es una de las principales causas de hospitalización en los países desarrollados.

La enzima lisil oxidasa controla el remodelado de la matriz, un proceso clave que subyace a las enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia cardiaca. Sin embargo, la falta de modelos animales adecuados ha limitado hasta el momento actual el conocimiento con respecto a la contribución de esta enzima en la disfunción del corazón.

Los investigadores de CIBERCV han evaluado su impacto sobre la función ventricular y la hipertrofia cardiaca en un modelo de ratón transgénico con una fuerte expresión de la proteína de origen humano (TgLOX), evidenciando su relación con la alteración de la función diastólica agravando además la hipertrofia y disfunción cardiaca inducida por angiotensina II.

De esta manera, el estudio evidencia que se desencadena una mayor respuesta fibrótica caracterizada por una deposición de colágeno elevada y una alta expresión de marcadores fibróticos, acompañada de una disminución de los factores cardioprotectores.

"Nuestros hallazgos, en definitiva, sugieren que la enzima lisil oxidasa induce una alteración de la función diastólica dependiente de la edad y agrava la hipertrofia, lo que nos proporciona nuevas perspectivas sobre su papel en el rendimiento cardíaco", explican los investigadores.

Un estudio previo del CIBERCV ya relacionaba a la enzima con la hipertensión, liderado por el grupo del Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto a investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En concreto, identificaron la enzima lisil oxidasa como una nueva fuente de estrés oxidativo de la pared vascular, unos resultados que junto al nuevo hallazgo abren una nueva vía para el desarrollo de fármacos contra las enfermedades cardiovasculares.