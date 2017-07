Descubren un mecanismo inmunológico clave en la regulación de la flora intestinal

Etiquetas

Investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona han descubierto un mecanismo inmunológico clave en la regulación de la flora intestinal, ha informado el centro en un comunicado.

Esta investigación, publicada en la revista científica 'Immunity', ha demostrado por primera vez que la inmunoglobulina M, secretada por el intestino humano, tiene un papel fundamental para mantener la diversidad de la flora intestinal mediante la inclusión y mantenimiento de microorganismos beneficiosos para nuestra salud.

"Hemos descubierto que además de la inmunoglobulina A (IgA), la inmunoglobulina M (IgM) secretada por el intestino humano interactúa con la microbiota intestinal y participa activamente en el mantenimiento de su diversidad", han explicado las investigadoras del grupo de investigación en Biología de la Células B del IMIM y primeras firmantes del artículo Giuliana Magri y Laura Comerma.

Han demostrado que esta inmunoglobulina forma parte de un sistema de memoria inmunológica a través del cual el organismo es capaz de reconocer y adaptarse a su entorno microbiano.

Destaca de este trabajo que los análisis se han realizado con muestras de tejido intestinal humano y no con modelos en ratones cómo es habitual en este tipo de estudios; esto no solo es importante porque la inmunoglobulina M no desempeña el mismo papel en ratones, sino además porque facilita su posterior aplicación.

"Otra de las conclusiones es que la IgM no solo actúa como agente de exclusión y eliminación de microorganismos, sino que además participa activamente en la inclusión y el mantenimiento de microorganismos beneficiosos para nuestra salud", ha destacado Magri.

Esto aporta información clave para el posterior estudio de los factores involucrados en el desarrollo y la evolución de todas las patologías asociadas a alteraciones de la microbiota.

Las inmunoglobulinas son proteínas que actúan como anticuerpos y protegen al organismo de los diferentes microorganismos y agentes extraños que lo invaden; pero no todos los microorganismos son nocivos, se calcula que nuestro intestino contiene millones de microorganismos que aportan numerosos beneficios para nuestra salud.

FLORA INTESTINAL

Entre estos microorganismos se encuentran bacterias, virus y hongos, que también son conocidos como flora intestinal y microbiota: una microbiota intestinal sana y equilibrada es esencial para el mantenimiento de la salud intestinal y la absorción de nutrientes, y su disfunción puede contribuir a la aparición de determinadas enfermedades.

Comerma ha explicado que en los últimos años se ha visto que el desequilibrio de la microbiota puede participar en el desarrollo y la evolución de diversas patologías como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero también enfermedades metabólicas como obesidad y diabetes, alergias y autoinmunidad e incluso algunos tipos de cáncer.

El sistema inmunitario juega un papel imprescindible en el control de la microbiota, eliminando microorganismos que puedan ser nocivos y tolerando otros más beneficiosos.

Uno de los factores inmunológicos más estudiados y conocidos hasta ahora en la regulación de la microbiota intestinal es la inmunoglobulina A (IgA); esta molécula se secreta en la mucosa intestinal e impide la penetración de bacterias dañinas para el cuerpo.

La microbiota es una de las áreas de investigación actualmente más prometedoras ya que en el cuerpo conviven unos 100 billones de bacterias esenciales para la salud que juegan un papel fundamental en muchos procesos: este estudio abre la posibilidad de identificar nuevas dianas terapéuticas y tratamientos personalizados para cada paciente.