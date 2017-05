LAS EMOCIONES QUE PROCESA EL CEREBRO DE FORMA INCONSCIENTE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES

Etiquetas

Las emociones que procesa el cerebro de forma inconsciente influyen en la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones, según un estudio en el que ha participado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que confirma que razón y emoción se combinan en la vida cotidiana.En el estudio, publicado en la revista ‘Frontiers in Human Neuroscience’, han participado el Centro Mixto de la UCM y el Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humanos de Madrid. Los científicos midieron la actividad eléctrica del cerebro de 24 participantes y se comprobó que a lo largo del día, el ser humano percibe una gran cantidad de información emocional que, a menudo, procesa sin darse cuenta. Estas palabras subliminales afectan a la forma de expresarse y de tomar decisiones.En una nota informativa, la UCM explicó que en esta investigación los participantes debían leer 180 oraciones en una pantalla de ordenador para decidir después si estas oraciones percibidas conscientemente contenían o no errores sintácticos. Al final de la tarea, ante la sorpresa e incredulidad de estas personas, se comprobaba que no habían sido conscientes en ningún momento de la existencia de dicha información emocional subliminal.A este respecto, Manuel Martín Loeches, profesor de Psicobiología de la UCM y coordinador de la sección de Neurociencia del centro que ha llevado a cabo el estudio, afirmó que “gran parte de la información emocional la procesamos de forma inconsciente y afecta a nuestra manera de pensar, es decir, razón y emoción se combinan en nuestra vida cotidiana, sin que seamos conscientes de ello”.