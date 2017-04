Eltrombopag de Novartis mejora las respuestas en la aplasia medular grave (AMG) como terapia de primera línea

Etiquetas

La compañía Novartis ha anunciado buenos resultados de eltrombopag que ha demostrado que mejora las respuestas en la aplasia medular grave (AMG) como terapia de primera línea añadida al tratamiento habitual. Así lo recoge un estudio realizado por el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) q publicado en la última edición de 'The New England Journal of Medicine'.