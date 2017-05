España y Portugal facilitarán la movilidad de investigadores entre ambos países en campos como el espacio o la energía

Etiquetas

La secretaria de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Carmen Vela, y el ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Portugal, Manuel Heitor, han firmado una declaración conjunta con el objetivo de reforzar y ampliar la cooperación científica en el ámbito de la integración del Espacio Europeo de Investigación (ERA, por sus siglas en inglés).

Una de las acciones conjuntas del acuerdo es el desarrollo de un programa de investigación, formación avanzada y refuerzo de infraestructuras científicas y tecnológicas de los dos países, con el objetivo de facilitar la cooperación, formación y movilidad de especialistas españoles y portugueses en los campos del espacio, la observación oceánica, la energía y las alteraciones climáticas.

La firma se ha producido durante la XXIX Cumbre LusoEspañola y se ha realizado en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del primer ministro de Portugal, António Costa.

El programa, que también contempla el desarrollo de ciencias y tecnologías de procesamiento y gestión de grandes volúmenes de datos, estará centrado en el Atlántico, orientado a establecer la participación conjunta de ambos países en la creación del Centro Internacional de Investigación Atlántica (AIR Center). También se ha establecido la participación conjunta en el grupo de trabajo que preparará el plan detallado de implantación y el plan de negocios para el AIR Center de aquí a finales de 2017.

GUÍA IBÉRICA Y REFUERZO DE REDES

Asimismo, se ha establecido el desarrollo de una guía ibérica de infraestructuras científicas relativa, entre otras, a las áreas de computación científica, ciencias y tecnologías cuánticas y nanociencias, y se reforzará el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), situado en Braga, a través de la promoción de redes ibéricas en el área de las nanotecnologías y su apertura a otros países y socios, en especial países escandinavos.

Por otro lado, se reforzarán las conexiones transfronterizas de fibra entre las redes electrónicas de Investigación y Académicas --en concreto, la Red Ciencia, Tecnología y Sociedad de Portugal, y la RedIRIS de España--, posibilitando la renovación de los equipos de conexión existentes en Badajoz y Valença do Minho. También se facilitará el aprovechamiento por parte de ambas redes de los nuevos recursos de los que se dispondrá una vez concluya la instalación de la Red BELLA (Building the Europe Link with Latin America), la cual garantizará una conectividad completa y a largo plazo entre las comunidades investigadoras y docentes de Europa y América Latina.

El acuerdo también contempla el establecimiento de una red de centros de investigación para el Mediterráneo mediante el desarrollo de una agenda científica, tecnológica y cultural conjunta que estará enfocada en sistemas agrícolas sostenibles, cadena de valor agroalimentario para el desarrollo local y gestión sostenible de los recursos hídricos, áreas temáticas previstas en la iniciativa PRIMA (Partenariado en Investigación e Innovación en el área del Mediterráneo).

Finalmente, ambos países han firmado un memorándum de entendimiento para promover la colaboración en ciencias, tecnologías y aplicaciones espaciales. Este acuerdo se centra en la producción de nuevos datos basados en pequeños satélites, la observación de la Tierra, telecomunicaciones o en la utilización conjunta de datos sobre el Atlántico.