España y Portugal colaboran en un nuevo centro de investigación para el Océano Atlántico

España y Portugal están trabajando en la creación de un nuevo centro de investigación para el Océano Atlántico. Según un comunicado del Ministerio de Economía español, en una reunión en Gran Canaria para evaluar sus sistemas I+D+i, los dos países han discutido sobre cómo incrementar su cooperación en torno al AIR Center (Atlantic International Reseach Center), un nuevo centro internacional de investigación distribuido.

Durante el encuentro se han explorado las vías de colaboración entre ambos países en relación a los cinco ejes que tendrá el AIR Center: espacio y aplicaicones, atmósfera, cambio climático y sistemas energéticos, sistemas oceánicos y por último, computación y datos.

Según Economía, tras el encuentro se realizará un White Paper 'Towards a Science and Technology Agenda for an integrative approach in Atlantic regions through North-South Cooperation', que recogerá las fortalezas para sentar las bases del nuevo centro de investigación internacional que se construirá a partir de infraestructuras ya existentes en las Azores.

Esta iniciativa, coordinada por Portugal, se produce a partir de un encuentro en Terceira (Azores) para definir la idea del AIR Center en el que participaron altos cargos, empresarios e investigadores de 38 países. Según el informe, en esta reunión se destacó la posición estratégica de las islas Azores para que la plataforma de investigación puediera establecer una red que optimizara el uso de otras instalaciones ya existentes, así como la inclusión de sus datos.

El encuentro de este 20 de junio en Gran Canaria ha reunido a investigadores de una veintena de centros de investigación en ambos países. Por parte española, han acudido miembros de varias Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), Organismos Públicos de Investigación, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial y universidades.

Del lado portugués, han asistido representantes de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Las Azores, Instituto de Mar y Atmósfera (IPMA) y del Centro de Ciencia y Tecnología de Medio Ambiente y del Mar (MARETEC), entre otros.

El desarrollo del AIr Center es una de las acciones conjuntas que se impulsaron en la XXIX Cumbre Luso-Española que tuvo lugar el 30 d emayo, y de su avance se espera, según el comunicado, facilite la cooperación, formación y movilidad de investigadores y especialistas de ambos países.