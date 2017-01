EuroEspes lanza una plataforma internacional con más de 52.000 entradas sobre medicina genómica

Etiquetas

Permite al usuario búsquedas sobre propiedades y efectos de los fármacos aprobados por las agencias reguladoras

El Grupo EuroEspes ha lanzado la plataforma internacional 'EuroPharmaGenics' (EPG), la primera base de datos privada de farmacogenómica que aborda aspectos vinculados con la medicina genómica y que permite al usuario búsquedas sobre las propiedades y efectos de los medicamentos aprobados por la agencias reguladoras, según ha explicado a Europa Press su presidente, el doctor Ramón Cacabelos.

Un equipo multidisciplinar de científicos, médicos, informáticos y profesionales de la salud, del centro Euroespes, pero también expertos de Japón y Estados Unidos, han participado en la elaboración de una plataforma operativa desde este miércoles. "Es como una gran enciclopedia médica sobre las bases de la medicina genómica", resume su impulsor, que también preside la Asociación Mundial de Medicina Genómica.

De esta plataforma, señala que incluye "todo lo que es la evolución de la medicina genómica en los últimos 50 años". "Pero, sobre todo, los grandes avances a partir del genoma humano", remarca. Al respecto, ha destacado que "hace unos 20 años, la medicina era observacional, pero ahora se sabe que tenemos una predisposición o defectos que a lo largo de la vida se van destapando".

"Todo esto es debido a nuestro perfil genómico", explica el doctor Ramón Cacabelos. "Entendiendo los defectos del genoma, podemos predecir el riesgo", ha remarcado.

Por todo ello, asegura que la plataforma busca dar respuesta a cuestiones como el diagnóstico precoz o las ventajas de la farmacogenómica a través de la personalización del tratamiento. "Una misma pastilla no le sienta igual a todas las personas", ha esgrimido.

MÁS DE 52.000 ENTRADAS

Todos estos aspectos buscan abordar esta plataforma digital, resultado de una tarea en la que se "rastrearon" bases de todo el mundo y más de 100.000 publicaciones científicas de todas las especialidades médicas para integrar el conocimiento científico a este respecto.

El primer producto de esta tarea vio la luz en diciembre de 2012, con la publicación de la primera guía mundial de farmacogenómica, 'World Guide for Drug Use and PharmacoGenomics', una obra de 3.000 páginas en inglés y que también se editó de manera digital.

Ahora, EuroEspes lanza "la primera base de datos privada de farmacogenómica", estructurada en bloques temáticos y con más de 52.000 entradas divididas en cinco secciones: Fármacos (7.750), Nombres Comerciales (31.750), Categorías Farmacéuticas (1.891), Genes (4.450), y Enfermedades (9.200).

PROPIEDADES DE LOS FÁRMACOS

Con ello, según el doctor Cacabelos, el usuario pueda llevar a cabo búsquedas inmediatas sobre las propiedades y efectos de todos los fármacos aprobados por las agencias reguladoras de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, además de otros países. Sobre las principales aportaciones de esta plataforma, el presidente de EuroEspes destaca el hecho de que cada fármaco cuente con su perfil farmacogenético.

Así, se indican los genes responsables de su efecto terapéutico, transporte, toxicidad y metabolismo, lo cual permitirá al médico y al usuario saber, en base al perfil farmacogenético individual, los medicamentos que una persona puede consumir y los que debe evitar, según sus explicaciones.

Además, figuran todas las enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los genes que hasta el momento se consideran asociados a la causa o al riesgo de padecer cualquier enfermedad.

"La parte más novedosa es que vienen los genes que son responsables de que un medicamento funcione o no funcione", explica el doctor Cacabelos quien incide en las ventajas para "mejorar los efectos terapéuticos y eliminar los efectos secundarios".

ACCESO A LA PLATAFORMA

Mientras, remarca que tanto la guía como esta plataforma son el resultado de un trabajo que se inició en 2005 para "facilitar al investigador o al médico el acceso a esta información". "Para que se sepa cuál es el estado real de esta medicina", ha subrayado.

Por otra parte, sobre el acceso a la EPG (www.europharmagenics.com), ha indicado que es gratuito para funciones básicas y de pago, entre cinco y diez euros o 500 y 600 euros, para funciones avanzadas o para accesibilidad a todos los servicios de la plataforma. También ha apuntado que está pensada tanto para centros médicos como universidades, médicos, investigadores, profesionales de la salud o pacientes.