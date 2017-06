FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER PIDE INVERTIR EN MEDICINA PERSONALIZADA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Etiquetas

La Fundación CRIS Contra el Cáncer pidió este viernes invertir en investigación y medicina personalizada en cáncer de próstata, sobre todo cuando su forma más agresiva, que afecta al 30% de los casos, aún no tiene curación, un llamamiento que realizó con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata que tendrá lugar el domingo 11 de junio.La Fundación CRIS ha apostado por impulsar el Grupo CRIS de Investigación de Cáncer de Próstata, que está integrado en la Unidad CNIO-IBIMA (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), y que centra sus proyectos en los tumores más agresivos.A este respecto, el doctor David Olmos, que dirige este grupo, explicó que “hemos analizado cómo las mutaciones heredadas en determinados genes afectan no sólo al riesgo de tener cáncer de próstata, sino también a la respuesta a los tratamientos actuales existentes. Es un paso importante hacia la medicina personalizada en cáncer de próstata, puesto que sabiendo qué alteraciones genéticas están relacionadas con la efectividad de los tratamientos, se puede tender cada vez más a buscar una terapia adecuada para cada paciente”.Según una nota informativa de CRIS, estos estudios se enmarcan además en la plataforma creada por el Grupo de Investigación CRIS de Cáncer de Próstata (Procure), que reúne varios ensayos clínicos que abordan diversos aspectos del cáncer de próstata en sus formas más agresivas. Por ejemplo, el papel de las proteínas que reparan el ADN de las células cuando se dañan; o la identificación de genes asociados a mejor o peor pronóstico; o cómo determinadas mutaciones pueden afectar a la respuesta a las terapias por parte del paciente. Por su parte, la doctora Elena Castro, médico oncólogo e investigadora del CNIO, advirtió que “si bien la gran mayoría de los tumores de próstata se pueden curar si se detectan a tiempo y si se realiza un tratamiento adecuado, un 30% de los pacientes presentaran formas agresivas de la enfermedad para las que aún no se ha logrado una cura. En la actualidad, todavía tratamos todos los tumores de próstata de la misma forma, como si fueran todos iguales, pero gracias a los trabajos que se están desarrollando, esto cambiará en el futuro no muy lejano, lográndose un impacto real en la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes. Por ello es necesario seguir investigando”. Por su parte, la directora de la Fundación CRIS, Marta Cardona, recordó que “cada año invertimos 120.000 euros con la colaboración de la Obra Social 'la Caixa' y los socios de CRIS, para que el Grupo CRIS de Investigación de Cáncer de Próstata siga desarrollando proyectos de investigación a largo plazo, ya que la investigación es una carrera de fondo y la única vía para vencer el cáncer".