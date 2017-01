La Fe participa en un estudio internacional que identifica una nueva causa genética de muerte súbita en cardiopatías

Etiquetas

Un artículo publicado en el último número del Journal of the American College of Cardiology (JACC) identifica molecularmente una nueva causa de muerte súbita en casos de miocardiopatía dilatada o arritmogénica. Se trata de alteraciones en el ADN, concretamente, truncamientos en el gen de la filamina C (FLNC) que provocan la generación de moléculas anormalmente cortas de la proteína llamada filamina C. Una variación de tamaño que impide que ejerza la función que desarrollaría en un corazón sano.