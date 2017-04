El Hackathon de Salud mentorizará los mejores proyectos de aplicaciones de salud en un concurso de ideas

Etiquetas

El Hackathon de Salud mentorizará los mejores proyectos de apps de salud con un concurso de ideas el próximo 4 de mayo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, organizado por la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) y la agencia de comunicación COM Salud con la colaboración de Boehringer Ingelheim.

A esta convocatoria puede presentarse cualquier iniciativa destinada a la creación de una app conectada a la historia clínica electrónica o bien que ayude a las enfermedades reumáticas. Las mejores recibirán apoyo para contar con un equipo multidisciplinar formado por programadores, profesionales sanitarios y pacientes y desarrollar una aplicación con éxito en el Hackathon de Salud, que se celebra el 9 y 10 de junio en ESNE, escuela universitaria adscrita a la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.

El objetivo del Hackathon de Salud es involucrar a profesionales sanitarios y pacientes en la creación de programas o aplicaciones que les ayuden en su práctica clínica o en el manejo de su enfermedad, así como a concienciar a la población sobre hábitos de vida saludables y potenciar el papel de la farmacia como punto de acceso a la salud. El pasado año el hackathon reunió en la final a 33 equipos multidisciplinares, que crearon proyectos de aplicaciones sobre diferentes temáticas.

Los equipos participantes podrán obtener hasta 7.000€ en premios. Hay un galardón general, dotado con 1.000€, y otros seis, de la misma cantidad cada uno, convocados por empresas colaboradoras.

"El 40% de las cerca de 300.000 aplicaciones de salud que existen en el mercado tienen menos de 5.000 descargas. Una de las razones es que en su desarrollo no han participado profesionales sanitarios ni pacientes, por lo que muchas de ellas no responde a sus necesidades ni cuentan con rigor científico", ha explicado el vicepresidente de AIES y director de COM Salud. Por ese motivo, el hackathon intenta motivar su participación y les permite encontrar programadores y diseñadores con los que crearlas, Carlos Mateos.

En la edición de este año, además, se ha creado un programa de mentorización de negocio, en colaboración con el 'European Institute for Enterpreneurship', entre otras instituciones, que ayudará a los ganadores del hackathon a encontrar un modelo económico viable y acceder a potenciales inversores.