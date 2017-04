Hallan rastros de Zika en un mosquito tigre asiático en Brasil, distinto al vector primario conocido del virus

Etiquetas

En una prueba reciente de mosquitos tigre asiáticos recogida en Brasil, los investigadores encontraron fragmentos de ARN del virus Zika, lo que suscita preocupación de que pueda ser transportado por especies distintas del vector primario conocido de Zika, el mosquito de la fiebre amarilla, como se detalla en un artículo publicado esta semana en 'Journal of Medical Entomology'.

La investigación no concluye que el mosquito tigre asiático ('Aedes albopictus') pueda transmitir Zika a los seres humanos, pero destaca la necesidad de profundizar en la investigación de potenciales vectores adicionales para el virus que se ha extendido rápidamente a través de las Américas desde su brote inicial en 2015, dice la investigadora principal del estudio, Chelsea Smartt, profesora asociada en el Laboratorio de Entomología Médica de Florida en la Universidad de Florida, Estados Unidos,

"Nuestros resultados significan que 'Aedes albopictus' puede tener un papel en la transmisión del virus Zika y debe ser motivo de preocupación para la salud pública", afirma Smartt. "Este mosquito se encuentra en todo el mundo, tiene una amplia gama de huéspedes y se ha adaptado a climas más fríos. El papel de este mosquito en la transmisión del virus Zika debe evaluarse", aputa.

Smartt y un equipo internacional de investigadores recolectaron los mosquitos de hogares en Brasil e incubaron huevos de esos mosquitos en el laboratorio. Los mosquitos machos 'Ae. Albopictus' dieron positivo en ARN (ácido ribonucleico) del virus Zika, lo que significa que las hembras recogidas en el campo se habían topado con Zika y pasado fragmentos del virus a su descendencia.

NO SE SABE SI LO TRANSMITE A SU DESCENDENCIA

Si eso significa que 'Ae. Albopictus' puede "transmitir verticalmente" el virus Zika en vivo a su descendencia aún no está claro. "Detectar fragmentos de ARN de Zika sin encontrar virus de Zika en vivo sugiere que el padre de la hembra no estaba infectado con el virus Zika vivo o que no pudo transferir el virus Zika vivo a sus huevos", dice Smartt.

Hasta el momento, el mosquito de la fiebre amarilla ('Aedes aegypti') es la especie que se sabe que es el principal transmisor de Zika para los seres humanos, aunque los investigadores sospechan que otras especies pueden estar involucradas. Sin embargo, Smartt dice que "todavía necesita realizarse investigación más extensa" para confirmar si el mosquito tigre asiático es también culpable.

Mientras tanto, los hallazgos actuales hacen hincapié en la necesidad de que los científicos de insectos y los investigadores médicos tengan mucha cautela entre. "Es importante analizar todos los mosquitos recogidos en áreas con un alto número de casos de Zika para detectar posible presencia de ARN de Zika y si los mosquitos dan positivo en ARN de Zika debe analizarse la presencia de virus Zika vivo antes de transportarlos o usarlos en un laboratorio para experimentos", concluye.