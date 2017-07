INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESCUBREN QUE LA COORDINACIÓN CELULAR OPTIMIZA LA INMUNOTERAPIA EN CÁNCER

Etiquetas

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) han descubierto cómo colaboran los linfocitos T para generar mayor actividad antitumoral, lo que podría optimizar la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, sobre todo para la prevención de la metástasis.Según informó este jueves el CNIC, la inmunoterapia, que consiste en el uso del propio sistema inmunitario para luchar contra el cáncer, “está revolucionando el tratamiento de esta enfermedad”.El director de este grupo de investigación, David Sancho, explicó que “el cáncer escapa al control del sistema inmunitario porque los linfocitos T citotóxicos que podrían reconocer y eliminar células tumorales se encuentran inhibidos”.“La inmunoterapia actual se basa en reactivar dichos linfocitos T. Sin embargo, no se conoce bien cómo se pueden generar estos linfocitos T citotóxicos de manera más efectiva y, en particular, cómo se puede desencadenar memoria inmunitaria que permita prevenir el desarrollo de un tumor o de metástasis”, añadió.Usando distintos métodos de vacunación, los investigadores del CNIC generaron linfocitos T citotóxicos de memoria específica contra el tumor. Así, dependiendo del método de vacunación se pueden obtener linfocitos T de memoria que circulan en sangre y los tejidos, o linfocitos T de memoria que residen en los tejidos y no recirculan. Según los científicos, “los linfocitos citotóxicos de memoria residente en tejidos son más eficientes en la lucha contra reinfecciones virales, pero su contribución a la inmunidad anti-tumoral se desconocía hasta ahora”.Según aclaró Michel Enamorado, primer autor del trabajo publicado en la revista ‘Nature Communications’, “hemos comparado la eficiencia en inmunidad anti-tumoral de ambos tipos de memoria de linfocitos T, circulante y residente. Y hemos encontrado que existe una colaboración entre ambos tipos de memoria con el fin de obtener una óptima respuesta. La memoria residente genera un estado de alerta que atrae y reactiva a la memoria circulante, de manera que la respuesta inmunitaria es más rápida y efectiva”.