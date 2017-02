El Instituto de Investigación Sanitaria absorbe a los investigadores de Finba, que continúa como instrumento de gestión

Etiquetas

El Instituto de Investigación Sanitaria (Iispa) absorberá a todos los investigadores que hasta ahora trabajaban en la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba). A partir de ahora, la Finba, permanecerá como instrumento para la gestión del Iispa, que este miércoles ha publicado la primera convocatoria para la selección de grupos científicos.

El instituto, gestionado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), la Universidad de Oviedo y la Finba, incorporará a los equipos que resulten elegidos a raíz de esta selección, que quedarán adscritos a la entidad durante un periodo de cinco años, que podrán ser renovados otros cinco en función de los resultados obtenidos.

Según informa el Principado en nota de prensa, para ser admitidos en la convocatoria, los grupos deben pertenecer al HUCA u otros centros vinculados al Sespa, o trabajar en el área de ciencias de la salud de la Universidad. También es imprescindible acreditar la participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales posteriores a enero de 2012.

La convocatoria distingue entre grupos de investigación consolidados, emergentes y asociados. Los primeros deben disponer de un registro de publicaciones conjuntas de calidad contrastada y número suficiente. Se valorarán también los proyectos de investigación conjuntos, el desarrollo de patentes, los contratos con el sector privado y las actividades asistenciales y sanitarias conjuntas.

Los grupos de investigación emergentes se refieren a aquellos que están formados por investigadores que no han alcanzado aún una estabilidad y madurez en la actividad científica, bien porque no poseen todavía la capacidad de captar fondos o debido a que no disponen de una producción constante.

Finalmente, los grupos de investigación asociados están formados por investigadores que, sin cumplir los criterios anteriores, presentan actividad investigadora de años en sintonía con las líneas estratégicas del instituto y, además, pueden tener capacidad de liderar la creación de nuevos grupos emergentes.

También se incluyen los grupos de carácter básico o tecnológico con posibilidades de establecer sinergias con grupos clínicos. Todos los equipos que hayan obtenido un proyecto de investigación con financiación externa competitiva relacionado con las áreas de investigación de la entidad tendrán la consideración de grupo asociado mientras dure la ejecución del mismo.

El Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias nació en enero de 2016 a raíz del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria (Finba).

Su objetivo es convertirse en un centro multidisciplinar orientado a la excelencia, con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como núcleo básico y que podrá ser acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, así como optar a financiación pública y privada.

La Finba, a través de su oficina técnica de gestión, es la encargada de ofrecer el soporte necesario en las áreas económica, administrativa y técnica en la gestión de los proyectos que se soliciten a través del instituto, y actuará como oficina de transferencia de resultados.