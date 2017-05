Investigadores diseñan carbohidratos sintéticos contra enfermedades autoinmunes

Etiquetas

Investigadores están desarrollando un enfoque innovador para el tratamiento de una enfermedad autoinmune rara del sistema nervioso periférico, usando un tipo de esponja molecular que consiste en carbohidratos para quitar los anticuerpos patógenos del torrente sanguíneo.

Desarrollado por científicos de la Universidad de Basilea y el Hospital Universitario de Basilea, en Suiza, para tratar la neuropatía anti-MAG, el enfoque también tiene aplicaciones potenciales para el tratamiento de otras patologías autoinmunes.

Los pacientes con neuropatía anti-MAG sufren sobre todo pérdida sensorial en sus brazos y piernas, dolor neuropático y una pérdida de coordinación que puede perjudicar sustancialmente la movilidad. A través del daño progresivo a los nervios periféricos, los pacientes se vuelven cada vez más discapacitados en su vida cotidiana hasta que requieren atención a tiempo completo.

La enfermedad se diagnostica en base a la presencia de autoanticuerpos en el suero sanguíneo que se unen a la glicoproteína asociada a la mielina (MAG, por sus siglas en inglés) en el sistema nervioso periférico. Desde hace mucho tiempo, estos anticuerpos anti-MAG se han conocido como la causa de la enfermedad. Además, una reducción de la concentración de anticuerpos en la sangre conduce a una mejora en los síntomas.

Hasta la fecha, no está disponible ningún tratamiento aprobado dirigido específicamente a estos autoanticuerpos y las terapias actuales están centradas en suprimir la respuesta inmune; son ineficientes y en algunos casos causan efectos secundarios graves.

ACTÚAN COMO UNA ESPONJA SOBRE LOS ANTICUERPOS DAÑINOS

Estos investigadores de Basilea están trabajando en un nuevo enfoque de tratamiento con glicopolímeros sintéticos personalizados que actúan como una esponja sobre los autoanticuerpos dañinos, como se detalla en un artículo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. El glicopolímero imita la sección de la proteína MAG a la que se unen los anticuerpos anti-MAG.

Los científicos pudieron demostrar in vitro que el glicopolímero neutraliza los anticuerpos que provocan la enfermedad en el suero del paciente y, lo que es más importante, que los anticuerpos anti-MAG podrían eliminarse eficazmente en ratones inmunizados. Este nuevo método de tratamiento ofrece un potencial significativo no sólo para un tratamiento específico del antígeno de la neuropatía anti-MAG sino también para otras patologías autoinmunes en las que median anticuerpos.

Actualmente, sólo se conoce de manera fragmentaria los antígenos en muchas enfermedades autoinmunes, lo que dificulta el desarrollo de terapias específicas de antígeno. "El uso de nuestros glicopolímeros abre nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades donde los anticuerpos anti-glicanos juegan un papel", dice el director del estudio, el profesor Beat Ernst del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Basilea. Algunos ejemplos de estas enfermedades son la neuropatía motora multifocal o el síndrome de Guillain-Barré.