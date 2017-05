Investigadores aumentan la efectividad de un antibiótico para combatir la resistencia bacteriana

Etiquetas

Científicos del Instituto de Investigación Scripps (TSRI, por sus siglas en inglés), en La Jolla, California, Estados Unidos, han dado nuevos superpoderes a un antibiótico llamado vancomicina, un avance que podría eliminar la amenaza de infecciones resistentes a los antibióticos en los próximos años. Los investigadores, dirigidos por Dale Boger, copresidente del Departamento de Química de TSRI, descubrieron una manera de modificar estructuralmente la vancomicina para hacer una versión del ya potente del antibiótico aún más potente.

"Los doctores podrían usar esta forma modificada de vancomicina sin temor a la resistencia emergente", afirma Boger, cuyo equipo anuncia este lunes su hallazgo en un artículo publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

La forma original de la vancomicina es un punto de partida ideal para desarrollar mejores antibióticos. El antibiótico ha sido prescrito por los médicos durante 60 años, y sólo ahora las bacterias están desarrollando resistencia a este fármaco, lo que sugiere que las bacterias tienen dificultades para superar el "mecanismo de acción" original de la vancomicina, que funciona interrumpiendo la manera en la que las bacterias forman las paredes celulares.

Boger calificó a la vancomicina como "mágica" por su resistencia demostrada contra las infecciones y los estudios previos de Boger y sus colegas en TSRI habían detectado que es posible añadir dos modificaciones a la vancomicina para hacerla aún más potente. "Con estas modificaciones, se necesita menos fármaco para tener el mismo efecto", subraya Boger.

POSEE TRES MECANISMOS DE ACCIÓN INDEPENDIENTES

El nuevo estudio muestra que los científicos pueden hacer una tercera modificación

--que interfiere con la pared celular de una bacteria de una forma nueva-- con resultados prometedores. Combinada con las modificaciones anteriores, esta alteración da a la vancomicina un aumento de 1.000 veces en su actividad, lo que significa que los médicos necesitarían usar menos antibiótico para combatir la infección.

El descubrimiento hace que esta versión de la vancomicina sea el primer antibiótico que tenga tres mecanismos de acción independientes. "Esto aumenta la durabilidad de este antibiótico --destaca Boger--. Los organismos simplemente no pueden trabajar simultáneamente para encontrar una manera en torno a tres mecanismos de acción independientes. Incluso, si hallan una solución a uno de ellos, los organismos aún serían asesinados por los otros dos".

Probado contra bacterias 'Enterococci', la nueva versión de vancomicina mató tanto 'Enterococci' resistente a la vancomicina como las formas originales de 'Enterococci'. El siguiente paso en esta investigación es diseñar una forma de sintetizar la vancomicina modificada usando menos pasos en el laboratorio, ya que el método actual necesita 30 pasos.

Pero Boger llama a esto la "parte fácil" del proyecto, en comparación con el reto de diseñar la molécula por primera vez. Incluso, si el proceso no se racionaliza, Boger considera que los poderes salvavidas de la nueva vancomicina hacen que su producción sea valiosa.