LA 'MARCHA POR LA CIENCIA' DE MADRID PEDIRÁ MAÑANA AL GOBIERNO MÁS FONDOS PARA I+D

Los participantes en la 'Marcha por la Ciencia' de Madrid, que tendrá lugar este sábado a partir de las 12.00 horas, irán del Ministerio de Educación al de Hacienda para exigir más fondos destinados a la I+D y la inclusión de las preocupaciones científicas en la agenda política.Esta iniciativa forma parte de las decenas de marchas que el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, se celebrarán en todo el mundo para reclamar la atención de la sociedad y de la clase política sobre la importancia de la ciencia y los peligros que la acechan. Barcelona, Girona, Granada y Sevilla son otras ciudades españolas que se unirán a la iniciativa.Entre otros puntos, las marchas quieren denunciar la “preocupante corriente negacionista de verdades científicas” que diversos sectores sociales e incluso poderes públicos han adoptado en los últimos años.A ello hay que añadir “la especial gravedad de la situación que la I+D+i vive en España”, agrega en una nota la Real Sociedad Española de Física (RESF).Esta entidad subrayó que la situación presupuestaria de la I+D es especialmente preocupante en España, donde “el tradicional y muy reducido apoyo de nuestros gobiernos a la ciencia se ha agudizado en los últimos años a cuenta de la crisis”. "POCO APRECIO" A LA CIENCIA“Que esto haya podido darse en nuestro país no sólo es resultado de una inadecuada política científica”, prosigue la RESF, “sino que también se debe a la poca preocupación y aprecio que la ciudadanía muestra por la ciencia, como si de ésta no dependieran su progreso y las muchísimas mejoras sociales que, sin ella, serían imposibles”. Como ejemplo, esta sociedad se refiere a la amplia presencia en los medios de comunicación que suscitan asuntos como el porcentaje del 'IVA cultural', “frente a la ausencia de toda mención ante el hecho de que la inversión española en I+D sea ridícula para un país como el nuestro, como si ese problema no afectase a la ciudadanía en general”.“Las consecuencias de ese reducido apoyo gubernamental a la ciencia son bien conocidas”, advierte la RESF, que cita entre las consecuencias la pérdida irreparable de investigadores, la emigración del talento, la rotura de la cadena de formación de científicos y el daño a la supervivencia de grupos investigadores, laboratorios y equipos.Con este fin, la RSEF ha promovido y suscrito el 'Manifiesto por la Ciencia', emitido por la Confederación de Sociedades Científicas (Cosce), que reclama la creación del Ministerio de Ciencia y de entes verdaderamente autónomos para gestionar estas políticas, un aumento de los fondos destinados a I+D y la inclusión de estos asuntos en la agenda política.