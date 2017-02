LA MEDICINA GENÓMICA DE PRECISIÓN NO ES IGUAL DE ACCESIBLE EN TODOS LOS CENTROS SANITARIOS

Etiquetas

- Según expertos que han participado en la Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina de Precisión. La medicina genómica o personalizada de precisión es ya una realidad pero aún no es igual de accesible en todos los centros sanitarios, según apuntaron este jueves los expertos que han participado en la 12ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina de Precisión, celebrada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Grupo Quirónsalud de Madrid.Así lo afirmó la doctora Carmen Ayuso, jefe del Departamento de Genética de este centro hospitalario, quien destacó el gran avance que supone la medicina personalizada de precisión “porque desde 2014 estas tecnologías están llegando a los centros sanitarios a pesar de que su implementación siga siendo desigual y muchos pacientes aún no se beneficien de ellas”.Los expertos apuntaron como causas de tal desigualdad a la fragmentación, el desconocimiento y la falta de coordinación entre los distintos agentes implicados. Además, la aplicación clínica de la genómica requiere de equipos multidisciplinares, tanto para el manejo de las plataformas tecnológicas como para el de datos e interpretación de los mismos, con el fin de que sus resultados proporcionen un beneficio clínico a los pacientes.Sin embargo, la doctora Ayuso apuntó que en España “no todos los centros disponen de equipamiento tecnológico o del acceso a él, y también faltan servicios de Genética dentro de los hospitales, básicamente porque aún no existe la especialidad de Genética. Si estos servicios existieran los avances se implementarían de manera regular, pero la realidad actual es que cada comunidad autónoma los aborda como puede”.De igual forma se pronunció el doctor Juan Cruz Cigudosa, jefe de la Unidad de Citogenética Molecular del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), quien presentó los resultados de un estudio sobre la implementación de la medicina genómica de precisión en distintos centros sanitarios.Los resultados indican que los genetistas españoles y, por lo tanto la sanidad en su conjunto, van incorporando de forma gradual los estudios genómicos, pero el grado de incorporación es muy diferente entre comunidades autónomas e, incluso, entre centros sanitarios dentro de la misma comunidad autónoma.En algunas patologías, la aplicación de las técnicas de este tipo de medicina ya permite obtener diagnósticos más precisos y guiar los tratamientos de forma personalizada. Concretamente, existen dos áreas en las que estos avances han marcado un antes y un después: el cáncer y las enfermedades raras.