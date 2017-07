Nace la Fundación la Vida en Rosa, una iniciativa que dará apoyo físico, emocional e intelectual a mujeres con cáncer

Etiquetas

Nace la Fundación la Vida en Rosa, un proyecto puesto en marcha por la coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama y Ginecológico de Oncología del Hospital Quirón de Pozuelo, Lucía González Cortijo, que pretende ayudar en todos los ámbitos a mujeres que padezcan o hayan padecido cáncer, dándoles soporte físico, emocional e intelectual.

Dos años antes de la fundación, nacía el proyecto 'Corre en Rosa', puesto en marcha en 2015 tras experimentar los beneficios de correr a diario, y ver cómo estos podían a ayudar también a sus pacientes. Lo que empezó siendo un pequeño grupo de no más de 20 mujeres se ha convertido en una comunidad de 200 valientes que se unen para compartir sus experiencias mientras realizan deporte.

"Pensé que sería bueno para mis pacientes, aunque hoy diría que lo más importante es el ambiente que sea crea, se dan un apoyo extraordinario entre ellas. Hemos visto que no solo las pacientes mejoran desde el punto de vista físico, también mejoran mucho anímicamente y emocionalmente. Se dan cuenta de que ellas pueden", explica la doctora en una entrevista a Europa Press.

Este ha sido el punto de partida para tratar de hacer un proyecto más grande, de ahí nace la fundación que "servirá para ayudar en todos los ámbitos a mujer con cáncer, en todos los aspectos, no sólo en le médico", de hecho la doctora aclara que esta no es una organización de soporte sanitario, ya que "cada paciente tiene su médico".

Gemma Fernández, paciente y colaboradora en la fundación, recuerda su sorpresa al empezar a participar en la iniciativa. "Me sorprendió mucho, me encontré mujeres superabiertas y positivas, con una gran actitud aunque muchas estaban en quimioterapia. En sí era una terapia, al final estaba la semana entera deseando que llegara el día de entrenamiento".

"Hay un vínculo entre nosotras, un apoyo emocional muy grande. Es cierto que los familiares y amigos te apoyan, pero realmente estas mujeres saben qué te pasa, el hablar de tú a tú y saber que otra persona te está comprendiendo es un apoyo muy importante en esta situación", afirma.

Por su parte, el director deportivo de la fundación es Ramiro Matamoros, ganador entre otros muchos éxitos deportivos de 6 San Silvestres de Vallecas, quien cree que el deporte "aporta a las pacientes espíritu de superación, alegría, empatía con otras mujeres en la misma situación, y que se diviertan mucho".

Aunque la fundación se ha presentado ahora, las actividades y talleres no comenzarán hasta septiembre, entonces esperan poder llegar al máximo número de mujeres que necesiten este apoyo. Así, además de continuar con un espacio de running, el ejercicio tendrá un papel importante con talleres de yoga y pilates; también se dará apoyo psicológico a la paciente que lo necesite, y se pondrán en marcha talleres de arte, lectura, cine, e incluso de coaching laboral.

Desde la Fundación la Vida en Rosa creen que el movimiento más importante de todos está en la mente, por eso pretende dar un papel relevante al cuidado de la autoestima a través de charlas y ponencias donde médicos expertos y coaches enseñen a combatir el cáncer con "optimismo y buenas vibraciones".

El proyecto se inició con mujeres que pertenecían la hospital en el que trabaja González Cortijo, ahora es un grupo abierto a pacientes de todo Madrid. Ampliarlo a otras comunidades no es el objetivo actualmente, "no queremos abarcar mucho sino poco pero tener mucha trayectoria, y hacerlo bien. No queremos morir del éxito", concluye.

La Fundación La Vida en Rosa cuenta con la web 'www.lavidaenrosa.org', una site en Facebook ('https://m.facebook.com/FundacionLaVidaEnRosa/) y cuenta en Twitter (@Fundavidaenrosa) e Instagram (@fundalavidaenrosa), donde darán a conocer sus actividades, talleres y charlas.