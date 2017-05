UNA DE CADA 5.000 PERSONAS SON PORTADORAS DE UNA MUTACIÓN QUE PROVOCA CEGUERA

Etiquetas

Una de cada 5.000 personas son portadoras de la mutación que provoca la atrofia del nervio óptico de Leber, una enfermedad que ocasiona ceguera y cuyos avances terapéuticos y científicos se han debatido este sábado en su IV Congreso en Zaragoza.En declaraciones a Servimedia, el coordinador científico de este evento y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, Julio Montoya, explicó que “esta enfermedad se debe a mutaciones en el genoma mitocondrial y que causa ceguera. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de las mujeres y se transmite por vía materna, por lo que ellas pasan esta mutación a la siguiente generación aunque no padezcan la patología”.Más de 150 médicos, afectados y familiares acudieron a este IV Congreso Científico sobre esta enfermedad, que ha contado con la organización de la Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber (Asenol) y la colaboración de la ONCE. Los expertos abordaron la actual situación de las investigaciones tanto en Europa como en España, así como la presentación de varios ensayos clínicos llevados a cabo en Estados Unidos y Europa. A este respecto, Julio Montoya aseguró que en estos momentos existen dos líneas de investigación sobre esta enfermedad. “Una de ellas es la búsqueda de nuevos fármacos y la otra es la terapia génica. Por otro lado, en el futuro y para no transmitir la mutación a los descendientes se podría llevar a cabo la llamada ‘terapia de los tres padres’, que consiste en eliminar el núcleo del óvulo de la madre portadora de esta mutación y sustituirlo por el de otra mujer donante. Así se forma un óvulo híbrido que contiene el óvulo de la mujer portadora y las mitocondrias sanas de la donante. Al ser fecundado sin la mutación, la patología no se transmite a los hijos pero esto sólo está permitido en el Reino Unido”.