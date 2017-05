El festival 'Pint of Science' llega a los bares de Sevilla para combinar charlas científicas y hostelería

Etiquetas

La ciencia volverá a llenar los bares del 15 al 17 de mayo en la III edición de 'Pint of Science', evento que reúne a investigadores y a ciudadanos de a pie en los bares para hablar de ciencia en uno de los festivales de divulgación científica con mayor poder de convocatoria de España. Este año se celebrará en más de cien bares de 42 ciudades --21 más que en 2016--, incluyendo por primera vez Sevilla, con la participación de más de 370 científicos y con cerca de 400 charlas programadas.

"En Sevilla ya hemos comprobado que a la gente le gusta que le hablen de Ciencia en los Bares", asegura Clara Grima, profesora de la Universidad de Sevilla (US) y una de las coordinadoras de 'Pint of Science' en la ciudad. "Desde octubre de 2013 y cada quince días hemos llenado un bar de la Alameda, el Bulebar Café, de gente que quería escuchar hablar de ciencia mientras se toma una caña. Para 'Pint of Science' vamos a contar con tres bares en la ciudad llenos de divulgación científica", agrega.

El festival 'Pint of Science' 2017 va camino de duplicar las cifras de 2016: las 21 ciudades del año pasado serán 42 en esta tercera edición, los bares participantes sobrepasan el centenar (60 en 2016) y el número de charlas previstas roza la cifra de 400, frente a las 250 del año anterior. Los científicos también han respondido de forma entusiasta y son más de 370 los que este año han decidido colgar las batas por una tarde y acercarse al bar para hablar con la gente de su trabajo.

El programa de charlas de 'Pint of Science' 2017, que se puede consultar en la web https://pintofscience.es/, abarca gran diversidad de temas. En Sevilla los bares que apoyan y albergarán esta edición serán Bulebar Café (Alameda de Hércules, 83), Gallo Rojo (Madre María de la Purísima, 9) y la Sala El Cachorro (Procurador, 19), tres bares que desde el primer momento han apoyado con "ilusión y entusiasmo" la oportunidad de acoger estas charlas de ciencia.

En estos bares de Sevilla se hablará de las matemáticas de las redes sociales, se viajará en el tiempo, de las abejas, la genética de los linces, el por qué tenemos barriga cervecera o qué tiene que ver la genética con el deporte, el sexo y el rock'n roll. Los ocurrentes títulos que los investigadores han dado a los temas que exponen son un gancho para la curiosidad. Entre los ponentes de esta primera edición en Sevilla se encuentran divulgadores científicos de reconocida trayectoria como Enrique Borja, Susana Gaytán, Lorena Gómez Aparicio, Clara Grima, José María Guerra o Alberto Pascual.

La participación del público es otro elemento esencial en los eventos del festival 'Pint of Science'. Los asistentes les plantean sus dudas y preguntas a los investigadores, un momento que, de alguna manera, es la esencia del festival. La experiencia en Ciencia en el Bulebar es que las preguntas son tan interesantes y el debate posterior tan interesante y enriquecedor como las propias charlas.

RESPALDO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

En el festival participan centros de investigación, universidades y entidades de la comunidad científica. En España, 'Pint of Science' cuenta con la colaboración de investigadores de centros como el CSIC, Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Instituto Ramón y Cajal o miembros de la Sociedad Española de Astronomía, entre muchos otros. En Sevilla, el festival no sería posible sin el patrocinio de la Casa de la Ciencia (CSIC) y la Universidad de Sevilla, así como la colaboración de la Fundación Descubre. Asimismo, ha contado con la

ayuda de organizaciones que patrocinan el festival aportando su granito de arena como Nabla Differential Wear, Investigación y Ciencia, Vadillo Asesores y la Sociedad Española de Neurociencia.

Cada edición de 'Pint of Science' ha duplicado el número de ciudades en las que se celebra el festival. Las ocho pioneras de la edición de 2015 (Barcelona, Madrid, San Sebastián, Pamplona, Murcia, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza) se convirtieron en 21 en 2016 al incorporarse A Coruña, Bilbao, Castellón, Gijón, Girona, Logroño, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santander, Tenerife, Valladolid y Vitoria. Todas repiten en la tercera edición.

Este 2017, 'Pint of Science' llega a Palma de Mallorca, Alicante, Gran Canaria, Blanes, Ondarroa, Avilés, León, Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz, Toledo, Almadén, Alcalá de Henares, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real, Algeciras, Málaga y Granada, además de Sevilla.

UN MOVIMIENTO MUNDIAL DE VOLUNTARIOS

Del 15 al 17 de mayo, el festival 'Pint of Science' se celebra de forma simultánea en diez países (Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Brasil, Canadá, Alemania, Japón, Tailandia y España), en bares de más de 160 ciudades. El apoyo incondicional de pubs, bares y locales de ocio, que ponen su casa para que 'Pint of Science' sea cada año una realidad, es otro pilar fundamental de este evento. La organización corre a cargo de voluntarios --científicos y aficionados a la ciencia-- que trabajan de manera desinteresada para hacer posible el festival.

"Durante más de siete meses, los más de 200 voluntarios que colaboran en la organización de 'Pint of Science' han estado trabajando duro para poder acercar la ciencia a toda la sociedad española en el ambiente relajado y distendido del bar", recuerda Jorge Bueno, colaborador del festival a nivel nacional. "Se ha puesto toda la ilusión y el esfuerzo del que disponemos, y no hemos escatimado en sacrificar nuestras pocas horas libres para que, durante tres días, la sociedad aprenda al mismo tiempo que disfruta", añade.