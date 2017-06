Profesionales del Virgen del Rocío vinculan síndrome de distrés respiratorio en bebés con el hongo Pneumocystis

Etiquetas

El grupo de Ciberesp del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, liderado por el especialista en Medicina Interna Enrique Calderón, ha publicado un estudio en el que demuestra que la colonización por el hongo 'Pneumocystisjirovecii' podría ser un factor de riesgo hasta ahora desconocido para desarrollar el síndrome de distrés respiratorio en recién nacidos prematuros.

Según informa la Junta en un comunicado, una de las principales complicaciones en neonatos es este síndrome, causa importante de mortalidad en estos niños, y el trabajo, que se inició en 2011, se ha desarrollado junto a profesionales de la Unidad de Neonatología del Hospital Virgen del Rocío, entre ellos, los doctores Pilar Rojas, Elisa García y Antonio Pavón.

Este estudio es uno de los primeros frutos de un proyecto internacional en marcha del programa europeo ERANet-LAC titulado 'Recognition of the primary infection by Pneumocystis in infants: a silent threat to public health'. En el proyecto, además del grupo del doctor Calderón, participa también el grupo del Ciberesp liderado por el doctor Andrés Moya y seis grupos más de Chile, Alemania, Francia, Perú, Portugal y Cuba.

En esta investigación, realizada en 128 prematuros, se describe por primera vez la alta prevalencia de la colonización por 'Pneumocystisjirovecii' en recién nacidos y el riesgo que la colonización supone para desarrollar el síndrome de distrés respiratorio neonatal. En modelos animales se ha demostrado que este hongo inhibe la producción de surfactante pulmonar.

La neumonía por 'Pneumocystis' es una enfermedad pulmonar relacionada con niños prematuros o con desnutrición e individuos inmunodeprimidos. El objetivo de este trabajo, precisamente, ha sido investigar la prevalencia de colonización por 'Pneumocystis' en recién nacidos y su posible asociación con complicaciones en su salud diferentes de la neumonía. De esta manera, investigadores del Ciberesp concluyen que la colonización por el hongo 'Pneumocystises' frecuente en prematuros y podría ser un factor de riesgo para desarrollar síndrome del distrés respiratorio y colapso alveolar.

El doctor Enrique Calderón ha explicado que este estudio "es de gran importancia, porque se abren nuevas vías de investigación que podrían ayudar a mejorar el tratamiento de los recién nacidos prematuros e incluso diseñar estrategias de tipo preventivo".

Los neonatos que sufren este síndrome en la actualidad son tratados "con proteína surfactante pulmonar porque el déficit de la misma es uno de los mecanismos fisiopatológicos del distrés, al provocar colapso alveolar", indica el investigador principal de Ciberesp.

En el estudio han colaborado, además, la Unidad de Neonatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)/Universidad de Sevilla y el Instituto de Ciencias Biomédicas de Facultad de Medicina de Santiago de Chile.

Por otro lado, el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) es un consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y cofinanciado por fondos Feder.

El Ciber, en su área temática de Epidemiología y Salud Pública /(Ciberesp), está formado por 48 grupos de investigación de excelencia, de carácter multidisciplinar y multicéntrico. Centra sus actividades en dos aspectos clave como son el conocer la magnitud y la distribución de los problemas de salud pública e identificar los factores determinantes de los mismos para evaluar la efectividad y la eficiencia de las intervenciones, ya sean estas desde el ámbito de las políticas públicas o de las implementaciones prácticas de prevención y resolución.