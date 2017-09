LA REINA SOFÍA, EN LA CUMBRE MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN EN ALZHEIMER

Etiquetas

La reina Sofía asistirá mañana a la Cumbre Mundial de Investigación en Alzheimer, que se celebra en Lisboa, organizada por el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del Imserso en Salamanca, junto a la Fundación lusa Champalimaud y la Fundación Reina Sofía y a la que asistirán más de 80 expertos en investigación científica y terapias no farmacológicas sobre esta enfermedad.El objetivo de la cumbre es la puesta en común de los avances que se están produciendo en dos áreas bien diferenciadas pero complementarias: el de la investigación científica y el de la intervención terapéutica en el ámbito sociosanitario a través de las terapias no farmacológicas. Cada uno de los campos contará con un programa de conferencias y ponencias, dentro de un modelo traslacional en el que investigación y ciudades se conciben de manera integrada.Por la parte sociosanitaria, destacan la intervención de Mercé Boada, fundadora y directora médica de la Fundación ACE de Barcelona y especialista en diagnóstico precoz del alzhéimer, y la participación de Pablo Martínez Lage, director de Neurología de la Fundación CITA. También acudirán Takanori Shibata, especialista en inteligencia artificial aplicada al tratamiento de las demencias, creador de la terapia robot foca, e investigador de la Universidad de Nagoya (Japón), y Vladimir Hachinski, de la University of Western Ontario (Canadá) y uno de los más importantes expertos mundiales.