'eSalud Rioja' presenta los últimos avances en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento

Etiquetas

La Fundación Riojana para la Innovación en colaboración con el Gobierno de La Rioja y Rioja Salud ha organizado este martes en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), la segunda edición de eSalud Rioja en la que se han presentado cuatro prototipos que muestran cómo la tecnología y la innovación se encuentran al servicio de la salud.

Médicos, investigadores y personal sanitario han comprobado in situ el alcance de varios proyectos que ayudan a mejorar los procesos, tratamientos y calidad de vida de pacientes.

Los prototipos presentados por Javier Jiménez, Jordina Acal, Eduardo Santamaría y Víctor Martín abordan casuísticas tan dispares como el diagnostico de la meningitis infantil, el tratamiento de los trastornos alimenticios, aplicaciones basadas en el genoma o sistemas de alivio del dolor agudo y el estrés en niños que necesitan curas médicas, vacunas o cualquier tipo de intervención médica.

PROYECTOS

Neosonics: es un sofisticado sistema de ingeniería de precisión que ayuda a diagnosticar la meningitis infantil de manera rápida y no invasiva y que puede usarse incluso en regiones de bajos recursos.

Este proyecto ha sido desarrollado por Newborn Solutions en colaboración con el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario Quirón, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cortex Tecnologies, Instituto de Salud Global de Barcelona, Fundación Madrid +D e Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información.

TCApp: aplicación de soporte en el tratamiento de los trastornos alimenticios desarrollada por HealthApp empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles para la salud con especial énfasis en la mejora de la comunicación entre pacientes y terapeutas en el tratamiento de enfermedades de larga duración o crónicas.

Made of Genes: es el primer Marketplace de aplicaciones basadas en la secuenciación del genoma que permite detectar, prevenir y tratar enfermedades con algún componente genético. Esta aplicación permite, una vez secuenciado el genoma, prestar servicios de nutrición y dietética, dermatología, soporte al diagnostico y tratamiento de enfermedades y colaboración con profesionales médicos en la personalización de tratamientos.

Made of Genes es una start up española reconocida en 2016 con la distinción "Innovators under 35" por la MIT Technology Review, como uno de los diez innovadores más destacados del país.

Tete: es un sistema que alivia el dolor agudo y el estrés en niños que necesitan curas médicas, vacunas o cualquier tipo de intervención médica. Se trata de un robot desarrollado por Macco Robotics testado durante dos años en el Alberta Children's Hospital de Canadá, certificando que alivia el dolor de un 50% de pacientes y controla hasta el 80% el estrés del mismo.

FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN

La Fundación Riojana para la Innovación es una institución privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir la cultura de la innovación en todos los ámbitos: social, educativa, tecnológica y empresarial.

Con la organización de la segunda edición de la jornada eSalud Rioja la Fundación refuerza el compromiso adquirido hace un año al adentrarse en áreas hasta ahora no exploradas como es la innovación en el espacio sanitario.

El Patronato de la Fundación Riojana para la Innovación está integrado por 43 instituciones, empresas y organizaciones comprometidas con la innovación.

Los Patronos Fundadores son: Federación de Empresarios de La Rioja, Gas Natural Fenosa, el Gobierno de La Rioja, IAC, MASA, Telefónica y la Universidad de La Rioja.

Mientras que los Patronos Colaboradores son: Ascensores Polo, Ascensores Schindler, Asociación Igual a Ti, Asociación Riojana de la Empresa Familiar, Ayuntamiento de Logroño, Bodegas Matarromera, Bueno Hermanos, Calzados Nuevo Milenio, Club de Consultores, Club de Marketing de La Rioja, Constantia Tobepal, Discalsa, Emesa Soluciones Informáticas, Emetel, Escala, Fiora Bath Collections, Fundación Dialnet, Grupo AL, Grupo Hergar, Grupo Osaba, Grupo Pancorbo, Hewlett Packard Enterprise, HP, Huawei, Iberaval, Larioja.com, Manpower, Muros Sintéticos Decorativos, NaturalHeat, Ocio Sport, Peñaclara, Psico 360, Standard Profil, Talleres Morte e Hijos, Tecnologías Avanzadas Inspiralia, UNIR.