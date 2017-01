SEO/BirdLife fijará en 2017 mediante un proceso participativo su posición en torno a la caza

Etiquetas

El documento de base del proceso señala que en la actualidad caza y conservación en España no son compatibles

SEO/BirLife inicia el año 2017 con la apertura de un proceso de participación, que contará con distintas fases, en el que fijará la posición de la ONG en torno a la caza durante la Asamblea General a finales de este año, según ha informado la ONG.

Así, en la primera fase de la iniciativa convocará a los ciudadanos a participar en un sondeo de opinión sobre la actividad cinegética y sus efectos en la conservación.

Además, para aportar información al proceso, los 12 ornitólogos miembros del comité científico han elaborado un documento sobre la compatibilidad de la caza con la conservación de la naturaleza. El proceso de participación incluye cuatro fases con talleres y jornadas de deliberación.

SEO/BirdLife es una organización conservacionista, la más antigua de carácter ambiental en España y quiere fijar su postura y, en especial, respecto a la afección de esta a la conservación de la naturaleza, al considerar que los ciudadanos aún no han abordado un debate en torno a la cuestión.

La primera fase del proceso ya ha comenzado y consiste en un barómetro de opinión sobre cuestiones relacionadas con la caza y la conservación de las aves y de sus hábitats que permitirá determinar cuál es la percepción de la ciudadanía sobre las actividades cinegéticas. La ONG se plantea la iniciativa no como una votación sino como una herramienta que fijará los elementos clave para abrir el posterior diálogo y la reflexión.

A continuación, en los siguientes meses y analizados los datos del sondeo de opinión, el proceso de participación convocará talleres de debate en varios puntos de Madrid y, después una jornada de deliberación en Madrid que se completará con una recogida de aportaciones vía 'on-line'.

Esto permitirá elaborar un documento final que será votado por los socios de SEO/BirdLife en la Asamblea General de 2017, que se celebrará en diciembre.

PRIMER DEBATE SOCIAL

Respecto a la iniciativa, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, considera que después de décadas de trabajo a favor de la conservación de la naturaleza y dialogando con todos los sectores, "es el momento de dar un paso hacia adelante". "Fuimos la primera organización ambiental de España y ahora somos los primeros en abrir el debate en la sociedad sobre la caza", ha subrayado.

A su juicio, un proceso de estas características requiere una reflexión e información y esto se traduce en tiempo, en la apertura de espacios para de diálogo y en documentos que ayuden en la toma de decisiones. De este modo, recuerda que la ONG adoptará su posición, igual que hizo con el modelo energético, abordando el camino "con el ánimo de alcanzar el mayor consenso posible".

De este proceso, pronostica que saldrán un análisis sobre la percepción social en torno a la caza y a su juicio "lo más importante", un documento que explique "claramente y de forma razonada" el posicionamiento de SEO/BirdLife sobre la caza.

El vocal de la Junta Directiva designado para el proceso, Andrés Barbosa, ha explicado que el documento se irá construyendo con las aportaciones de los socios en las diferentes etapas del proceso participativo.

Desde su fundación en 1954, la ONG "ha fundamentado todas sus acciones en la mejor información científica posible". Por ello, en este proceso se han sumado al comité científico de SEO/BirdLife investigadores de diversas universidades españolas y centros del CSIC, que han elaborado un documento sobre la compatibilidad de la caza con la conservación, en colaboración con otros expertos en gestión cinegética y de poblaciones silvestres explotadas.

DOCUMENTO DE BASE: CAZA Y CONSERVACIÓN NO SON COMPATIBLES

El documento apunta que la caza no es compatible con la conservación de los recursos naturales cuando no se basa en una explotación sostenible de las poblaciones silvestres y de sus hábitats.

A su vez, la explotación no es sostenible cuando produce daños irreversibles en las poblaciones explotadas, cuando provoca daños en las poblaciones de especies no cinegéticas, o cuando utiliza métodos ilegales aplicados fuera de las temporadas permitidas. Atendiendo a la información disponible, en la actualidad estas condiciones no se cumplen, en general, en España, a pesar de que la legislación lo exige.

Finalmente, la ONG señala que este documento elaborado por el comité busca aportar información para el proceso en forma de condiciones generales y específicas de compatibilidad, grado de cumplimiento actual y alternativas de mejora. Sin embargo, a lo largo del proceso participativo se recogerán las diferentes visiones y aportaciones sobre el tema, que sin duda contribuirán a enriquecer esta información.