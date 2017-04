LA TARÁNTULA CALCULA LAS DISTANCIAS GRACIAS A SUS OJOS LATERALES

Etiquetas

Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) evidencia que las tarántulas utilizan sus ojos laterales posteriores y sus ojos laterales anteriores, tienen cuatro pares en total, para establecer la distancia recorrida.En 1999, los investigadores de la UAM, según indica la agencia de noticias científicas Sinc en una nota, señalaron que estos animales utilizaban la luz polarizada del cielo para conocer su posición respecto al nido. Ahora, han analizado qué papel desempeña cada par de ojos en las tarántulas dentro del proceso de medición de la distancia u odometría.Las tarántulas salen de sus madrigueras para perseguir y cazar a sus presas y cuando tienen que volver a éstas, emplean la integración del camino, es decir, no vuelven sobre sus pasos, sino que es como si uno se hubiera desplazado siguiendo los catetos de un triángulo rectángulo y luego vuelve siguiendo la hipotenusa.El autor principal del estudio, Joaquin Ortega, indicó que "para calcular la distancia a la que se desplaza, el animal debe poseer un odómetro que registra el recorrido; su ubicación hasta la meta que sería su madriguera y debe poseer una 'brújula' para rastrear la dirección del viaje".Esta 'brújula' correspondería a la luz polarizada, gracias a la cual los ojos medianos anteriores miden el ángulo, y la dirección la detectan por medio de los ojos anteriores laterales. Durante el experimento, taparon esos ojos a las tarántulas para comprobar que con esos ojos cubiertos y los otros seis activos tienen dificultades para determinar la distancia.Con esta investigación, los científicos observaron también que las tarántulas no mueven el primer par de patas cuando tienen los ojos tapados. Ortega señaló que "este movimiento se había observado en otra especie, cuando se movía en oscuridad completa, por ausencia de luz, no porque tuviera tapados los ojos, que no tiene por qué ser lo mismo".