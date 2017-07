Úrsula Calvo: "Decir que no crees en la meditación es como decir que no crees es la gravedad"

Etiquetas

Como te venimos contando, Úrsula Calvo es impulsora de un nuevo método y de unos centros basados en la meditación, mostrando al mundo un estilo de vida consciente con el Método Yo Ahora donde inversores, analistas, y brokers acuden a ella como de otros sectores profesionales bien distintos (periodistas, deportistas) que han querido ver y vivir la vida de otra manera... de una manera plena y que todos podemos.

Úrsula Calvo ha combinado los balances financieros con el equilibrio y la paz interior. Un salto que ha realizado de la mano del reconocido Deepak Chopra, su maestro y mentor.

CHANCE: Sabes que hay mucha gente que no puede con las personas que mantiene la calma, la paz... y que parece que les encanta sacar de quicio al que sí que la mantiene. ¿Cómo lo haces?

U.C: No hago nada. En mi vida actúo cuando una situación tiene algo que ver conmigo, y tiene sentido actuar. Cuando no es mi "problema", no lo hago mío.

CH: ¿Cuándo meditas?

U.C: Me siento a meditar (meditación trascendental) cuando me levanto por la mañana, y a media tarde, si no hay algo realmente importante que me impida hacerlo. Y durante el resto del día, en cualquier momento (atención plena al momento presente)...

CH: ¿Hay un momento clave a la hora de meditar?

U.C: No. Aunque existen ciertas recomendaciones, son sólo eso, sugerencias. Lo ideal es encontrar el momento ideal para ti.

ÚRSULA CALVO: "A PARTIR DE LOS 5 AÑOS PUEDES INICIAR A TUS HIJOS EN PRÁCTICAS DE MEDITACIÓN"

CH: Tienes meditación en familia. ¿Qué le dirías a la gente que no cree en la meditación?

U.C: Sí, nosotros de vez en cuando meditamos en familia. Tenemos previsto empezar con un programa de meditación para niños y adolescentes en nuestro centro.

Decir que no crees en la meditación es como decir que no crees es la fuerza de la gravedad. Creo que ya hay casi tantos estudios científicos que demuestran su eficacia como personas que opinan sobre cosas que desconocen

CH: ¿Cómo se enseña a los niños a meditar? ¿Qué hay que hacer?

U.C: A partir de los 5 años puedes iniciar a tus hijos en prácticas de meditación, sobre todo para que no pierdan lo que ya traen de serie, más que para que aprendan algo nuevo. Lo más importante es que vean en nosotros un ejemplo y no forzar nada...

CH: Comentabas que tenemos más de un 90 por ciento de pensamientos innecesarios... ¿Cómo piensas ahora? Eso quiere decir que ¿tienes menos pensamientos y mejor estructurados?

U.C: Cuando pienso, sé qué estoy pensando, y eso me permite decidir si sigo en esa línea de pensamiento. Si centro mi pensamiento en resolver alguna cuestión práctica, es difícil que pierda la concentración. Sea lo que sea que esté haciendo o pensando, muy de vez en cuando salgo de ahí para meditar, para tomar consciencia del momento presente. En alguna ocasión aún descubro que me han secuestrado pensamientos "negativos", pero el cautiverio dura segundos. No porque los niegue ni luche contra ellos, sino porque los observo y dejo de estar identificada con ellos, los acepto como parte de mi experiencia en este momento, no me resisto a lo que es... entonces pierden fuerza y, desde ahí, elijo en qué seguir pensando o actuando, si es preciso.

ÚRSULA CALVO: "LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS NO PUEDE DEJAR DE PENSAR, Y NI SIQUIERA SON CONSCIENTES DE ELLO"

CH: Respecto a lo de los pensamientos... Ahora con los móviles resulta que escribimos mediante whatssap o las redes el pensamiento que nos pasa por la cabeza. Aquí yo veo dos cosas que es una que en las redes la gente escribe lo primero que se le pasa por la cabeza.

U.C: En realidad, a la gente no dejan de pasarles cosas por la cabeza ni un momento... y una de ellas es "voy a escribir un whatsapp". Es otro pensamiento. Y como cualquier otro pensamiento, muchas veces es innecesario y compulsivo. La mayoría de las personas no puede dejar de pensar, y ni siquiera son conscientes de ello, así que no ven la importancia ni las consecuencias de esta gran adicción. Y el pensamiento crea nuestra vida, así que vivimos en "piloto automático"

CH: Y otra que con los mensajes que es como me acabo de acordar y esto me ronda por la cabeza y ya lo escribo... ¿eso es para descargar la mente? ¿Y es bueno, el hecho de cómo no respetar a la otra parte, porque ni se piensa ni qué hora es, ni qué se está haciendo en ese momento?

U.C: La mente no se puede descargar pensando, ni actuando de ninguna manera. La mente de despeja justamente cuando dejamos de pensar y actuar.

No se piensa ni en qué hora es ni en qué está haciendo la otra persona porque pensamos de forma compulsiva, inconsciente. Estamos sumergidos en "nuestra historia".

CH: ¿Hay mucha gente que ha intentado hacer yoga o meditar pero que de pronto lo han dejado porque no se ven capaces y hablan de que les ha generado más estrés? ¿Qué hay que hacer?

U.C: Para evitar esta situación, es muy importante aprender a meditar correctamente. Todas las tradiciones de meditación de todos los tiempos así lo recomiendan. De otro modo, tirarás la toalla y te perderás toda una vida de grandes beneficios.

Para ello, recomiendo aprender con un instructor cualificado, una persona capaz de aportarte respuestas profundas basadas en su propia experiencia, y también capaz de reconocer que no tiene todas las respuestas.

CH: ¿Por qué la gente se pasa la vida viviendo del pasado y pensando en el futuro?

U.C: Porque estamos identificados con nuestra mente, y sobre todo con su actividad predominante, que es el pensamiento compulsivo. Y ese pensamiento está en una continua negación del ahora, del momento presente. Vivimos una historia de vida, no la vida misma. No aceptamos lo único que realmente existe. Pensamos en el futuro como algo mejor o peor de lo que Es este momento. Si pensamos que es peor, nos causa miedo, ansiedad, estrés. Si pensamos que será mejor, entonces dejamos en manos de él nuestra felicidad. Pero el futuro no existe, cuando se haga real será siempre Ahora. La felicidad se convierte en algo inalcanzable. El pasado tampoco existe, ahora es una historia, ya no es real. Esto no significa que no recurramos a la experiencia del pasado o que no utilicemos nuestra mente para planificar cuando es necesario, pero es importante dejar de ser esclavos de ella.