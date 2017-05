El aumento del nivel del mar se acelera más rápidamente de lo que se pensaba, según un estudio del Imedea

Etiquetas

Un estudio en el que ha participado la investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), Marta Marcos, afirma que el aumento del nivel del mar se acelera más rápidamente de lo que se pensaba y amenaza "significativamente" los ambientes costeros.

Según han informado desde la Universitat de les Illes Balears (UIB), organismo del que depende el Imedea, junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un equipo internacional de investigadores ha llevado a cabo una reconstrucción de la evolución del nivel global medio del mar desde 1902.

Así, los nuevos datos aportados muestran un aumento medio más lento de lo que se pensaba antes de 1990, pero a la vez muestran una alta tasa de incremento, similares a las observaciones independientes hechas por satélites desde 1993 hasta 2012.

Estos resultados, que se acaban de publicar en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', sugieren que el aumento del nivel global medio del mar se ha acelerado en las últimas dos décadas de manera más rápida de lo que se pensaba.