La conversación genética, clave para el equilibrio de las células

Los genes reguladores competidores "hablan" entre sí para mantener el equilibrio del estado celular, según concluye una nueva investigación del Instituto Stowers para la Investigación Médica, en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. En un estudio publicado en la edición digital de este lunes de 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los científicos de Stowers Bony De Kumar y Robb Krumlauf proporcionan evidencia de retroalimentación directa entre los genes Nanog y Hox.