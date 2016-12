Etiquetas

Los ejercicios del suelo pélvico pueden ayudar a prevenir los síntomas de prolapso en mujeres con síntomas y varios años después de haber dado a luz, tal y como ha mostrado un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) y publicado en la revista 'The Lancet'.

Para alcanzar esta conclusión, los científicos analizaron a 414 mujeres en el Reino Unido y en Nueva Zelanda con el fin de identificar la efectividad del entrenamiento del músculo del suelo pélvico en el desarrollo de síntomas de prolapso.

La mitad de las mujeres recibieron entrenamiento muscular del piso pélvico, clases de pilares y un DVD para que realizan estos ejercicios en su domicilio de clases de entrenamiento muscular del piso pélvico basado en Pilates y un DVD para el ejercicio domiciliario guiado. La otra mitad recibió sólo un folleto de consejos de estilo de vida.

De esta forma, a los dos años los expertos comprobaron que el 14,4 por ciento de las mujeres que no habían sido entrenadas habían sido cometidas a los tratamientos para combatir el prolapso, porcentaje que descendió hasta el 6 por ciento en el caso de aquellas que fueron entrenadas.

"Participar me ha ayudado a comprender algunos de los efectos que el parto y el envejecimiento han tenido en mi cuerpo y cómo debo cuidarme para asegurarme de mantenerme en forma y saludable. Me siento más positiva con el envejecimiento y menopausia y me ha beneficiado física y mentalmente", han comentado las participantes.