Cuatro centros españoles formarán parte de ORION, nuevo proyecto de UE para la accesibilidad en ciencias y biomedicina

El Instituto de Salud Carlos III, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), BIOCAT y el Centro de Regulación Genómica (CRG) en Barcelona, formarán parte del nuevo proyecto de la Unión Europea ORION Open Science (Open Responsible Research and Innovation to further Outstanding Knowledge), iniciativa de colaboración que comienza esta semana en Barcelona para explorar nuevas vías con el objetivo de mostrar a la sociedad cómo se financia, se organiza y se lleva a cabo la investigación en ciencias de la vida y biomedicina, según informa el CRG.