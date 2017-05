Más de la mitad de los pacientes con asma no cumple con el tratamiento prescrito por los médicos

Etiquetas

Más de la mitad (55,6%) de los pacientes con asma no cumple con el tratamiento prescrito por los médicos a pesar de las consecuencias que puede tener para su salud, según ha puesto de manifiesto la encuesta 'La Adherencia al Tratamiento en España', desarrollada por el Observatorio de la Adherencia al Tratamiento (OAT) y recordada con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma.

Se trata de una enfermedad de causa desconocida que afecta en España a un 10,3 por ciento de la población y a más de 235 millones de personas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un problema de salud pública presente en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo.

Asimismo, y según el organismo de Naciones Unidas, aunque el asma no se puede curar, sí se puede controlar con un tratamiento adecuado. "El tratamiento farmacológico no es la única forma de controlar el asma. También es importante que se eviten sus desencadenantes (estímulos que irritan e inflaman las vías respiratorias). Aunque el asma no presenta los mismos índices de mortalidad que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades crónicas, puede ser mortal si no se utilizan los medicamentos adecuados o no se cumple el tratamiento prescrito", señala la OMS.

FACTOR DE RIESGO DEL ASMA

El principal factor de riesgo de padecer asma son las sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias. Por este motivo, los expertos del OAT han destacado la importancia de acudir al especialista cuando aparezcan síntomas como dificultad en la respiración, sibilancias, tos (especialmente temprano por la mañana o por la noche), presión en el pecho o dificultad para respirar.

"La comunicación con el paciente es esencial en la mejora de la adherencia al tratamiento, especialmente en el caso de los pacientes con asma teniendo muy en cuenta el entorno familiar en el que cada persona desarrolla su vida diaria. El profesional sanitario debe hacer partícipe al paciente de su medicación, conocer sus recursos económicos, su

situación social o su nivel de estudios, ya que, a su juicio, todo esto también influye en la mayor o menor adherencia", han asegurado.

Y es que, para el Sistema Nacional de Salud de España, el gasto anual medio por paciente asmático es de 1.533 euros a los cuales habría que sumar otros costes indirectos. Por todo ello, los expertos han insistido en que una medicina preventiva, predictiva, participativa y personalizada es esencial en el correcto abordaje y seguimiento de un proceso como el asma.