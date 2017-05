El trasplante de médula ósea es la alternativa actualmente disponible para la aplasia medular, según los expertos

Etiquetas

El trasplante de progenitores hematopoyéticos, más conocido como trasplante de médula ósea, es la alternativa actualmente disponible para los pacientes con aplasia medular, según los coordinadores -los doctores F. Ataúlfo González Fernández y Ana Villegas- del curso 'Avances en Hematología', que tiene lugar este jueves 18 y el viernes 19 de mayo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que ha sido organizado por el Grupo de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

En los casos en los que "el paciente no sea trasplantable, bien por edad o por carecer de un donante adecuado, el régimen estándar con inmunosupresores (globulina antitimocítica, ciclosporina y corticoides) consigue remisiones en el 50-70 por ciento de los casos, con una buena supervivencia a largo plazo", ha señalado la doctora Villegas, quien ha añadido que 'eltrombopag', un agonista del receptor fisiológico de la trombopoyetina, puede conseguir respuestas en el 44 por ciento de los pacientes resistentes al tratamiento inmunosupresor, tal y como se recoge en un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine'.

Por otro lado, la experta ha subrayado, con respecto al tratamiento intravenoso de hierro, que este está indicado cuando existe contraindicación de la administración de preparados de hierro oral, hay resistencia a dichos preparados o se necesite una rápida reposición de los niveles de hierro.

ANEMIA FERROPÉNICA

La anemia ferropénica, según los expertos, suele aparecer en pacientes gastrectomizados, síndromes de malabsorción, enfermedad celiaca, infección por 'Helicobacter pylori' y como consecuencia de hemorragias repetidas asociadas a úlcera péptica, neoplasias de vías digestivas, hemorroides y neoplasias genitourinarias.

En el lado opuesto se encuentra el exceso de hierro, y para tratarlo, desde hace una década se dispone de los mismos fármacos quelantes, pero "hemos aprendido a emplearlos conjuntamente, aumentando la adherencia al tratamiento. Los tratamientos secuenciales, como deferiprona durante el día y deferoxamina por la noche, o deferiprona y deferasirox a días alternos, han conseguido una mejor quelación con menos efectos adversos", ha concluido la doctora Villegas.