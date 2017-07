El capitán Andrés Iniesta es el único pilar del Barça pendiente de renovar su contrato

Etiquetas

El jugador y capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta es el único miembro de la plantilla actual que acaba contrato a final de la próxima temporada, el 30 de junio de 2018, por lo que la renovación del centrocampista, pilar del juego y referente dentro y fuera del campo, está en la lista de quehaceres de la secretaría técnica tras asegurar la continuidad al completo del tridente con la ampliación del acuerdo con Leo Messi.

La noticia de la semana en Can Barça ha sido la renovación del '10' hasta el 30 de junio de 2021. El acuerdo no será rubricado hasta que Messi regrese de sus vacaciones y firme el nuevo contrato, pero el tridente ofensivo formado por el argentino, Neymar y Luis Suárez ya está atado y salvaguardado hasta el final de la temporada 2020/21.

Ahora, los focos de las renovaciones tienen un único y claro objetivo; el capitán. Andrés Iniesta es, tras la salida de Jérémy Mathieu al Sporting de Portugal, el único miembro de la primera plantilla cuyo contrato expira a final de temporada. En caso de no renovar, el manchego podría firmar con otro equipo a partir de enero y salir gratis el próximo verano.

Una situación, la de una hipotética salida, que parece improbable. Las dos partes han manifestado su intención de renovar si bien el propio Iniesta sembró ciertas dudas a lo largo de esta temporada con sus declaraciones. En ellas manifestaba su deseo de seguir, de poder retirarse como blaugrana, pero siempre en función de notar que su rendimiento pudiera ser óptimo y no convertirse en un lastre para el equipo.

La recién acabada temporada no ha sido la mejor del centrocampista en un Barça al que llegó de niño en 1996 y con el que debutó en el primer equipo en 2002, cuando jugó 6 partidos de Liga y 3 de 'Champions'. El genio de Fuentealbilla suma ya 624 partidos oficiales, con 54 goles y 134 asistencias repartidas, pero esta campaña se ha saldado con una Copa del Rey y lesiones que han mermado su rendimiento.

De ahí que el internacional español dejara abierta, el mes de marzo, la puerta de salida. "Cuando acabe la temporada o cuando sea el momento se valorarán todas las cosas. A nivel de club o no de no club. Mi intención es retirarme aquí. No estoy diciendo que no vaya a renovar. Mi intención es poder retirarme aquí, pero lo que marca es el rendimiento y lo que nunca haré es estar aquí por estar", avisó.

No obstante, en mayo la balanza parecía inclinarse más hacia la renovación. "Vienen retos ilusionantes por delante, quiero seguir ganando y haciendo grande al Barça. Me gusta a estas alturas de mi carrera ser dueño de mi futuro, ser honesto conmigo mismo, con mi club, y a día de hoy me siento con la fuerza, ilusión y condición de seguir rindiendo al máximo nivel los próximos años, no tengo duda", comentó en un acto a los medios.

Por su parte, Josep Maria Bartomeu, en una entrevista a Catalunya Ràdio este viernes, aceptó que el jugador es parte indispensable y que deben llegar a un entendimiento. "Andrés Iniesta es un jugador muy importante para nosotros, para el club y para el mundo del fútbol. Ha hecho la transición entre la magia de Ronaldinho y la genialidad de Messi. Iniesta siempre ha aportado equilibrio y le queda fútbol por aportar al Barça. Estamos hablando, tenemos ganas de que renueve hasta que decida que lo deja. El Barça le dirá que él pone la fecha final", se sinceró el presidente.

De momento, el Barça ha priorizado o cerrado antes otras renovaciones en el centro del campo, como las de Sergio Busquets, Ivan Rakitic o el canterano del filial Carles Aleñá. También el portero Marc-André Ter Stegen amplió su vínculo hasta 2022 y el tridente, tanto Neymar como Luis Suárez como Leo Messi tiene contrato vigente hasta 2021.