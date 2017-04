Benzema, Bale, Cristiano y Keylor Navas, bajas del Real Madrid para viajar a Gijón

Etiquetas

Los jugadores del Real Madrid Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Keylor Navas no jugarán este sábado ante el Sporting de Gijón (16.15 horas) con motivo de la trigésimo segunda jornada de Liga, a tres días de recibir al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Zidane ha optado por la misma fórmula que en Eibar o Leganés. Dar descanso a alguna de sus principales espadas -no viaja ninguno de la BBC- y también en la portería, donde ya rotó a Keylor Navas para meter a Kiko Casilla ante el Deportivo Alavés.

De esta forma, Cristiano, Benzema y Keylor no estarán en El Molinón por descanso, además de asegurar que el portugués no vea la quinta tarjeta amarilla y se pierda el Clásico de la próxima semana. Mientras que Bale no viajará a Gijón por una lesión en el sóleo, tal y como explicó el técnico francés este viernes en rueda de prensa.

"No va a estar con nosotros este sábado y luego veremos. Es seguro que tiene algo, tiene un edema y no vamos a arriesgar nada. Tenemos que ver día a día cómo evoluciona. Vamos a ver partido a partido y veremos el martes. Espero que en poco tiempo esté con nosotros", dijo sobre el galés.

La convocatoria del Real Madrid al completo está formada por Kiko Casilla, Yáñez; Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Coentrão, Danilo, Tejero; Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco; Lucas Vázquez, Mariano y Morata.