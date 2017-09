Bordalás: "El resultado no me parece justo"

Etiquetas

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la derrota ante el FC Barcelona y aseguró que el resultado (1-2) "no" le parece "justo" después de haber realizado un "gran partido" que no se ha visto recompensado con puntos.

"Hoy repetimos el guión del partido contra el Sevilla. Hemos hecho un gran partido. La verdad es que teníamos el partido controlado, pero los contraataques los hacían ellos y en dos jugadas le han dado la vuelta", analizó el técnico azulón en rueda de prensa.

"Los jugadores han hecho un gran trabajo, pero nos vamos tristes por nuestra afición. El resultado no me parece justo, no hemos tenido suerte, pero le hemos plantado cara a un gran equipo", añadió Bordalás, que admitió que su plantilla está "abatida".

"Hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo en el primer tiempo, pero el resultado no ha sido el que esperábamos", sentenció el preparador del Getafe, que elogió el "grandísimo nivel" de "cualquier jugador del FC Barcelona".

Por último, Bordalás -que cuestionó alguna decisión arbitral- reconoció su preocupación por la lesión del japonés Gaku Shibasaki. "Estamos preocupados por la lesión de Gaku. Esperemos que quede en un susto", añadió sin desvelar el posible tiempo que podría estar alejado de los terrenos de juego.