(Crónica) La Real deja tocado (3-1) al Villarreal y Alcorcón y Córdoba firman tablas

La Real Sociedad superó claramente al Villarreal (3-1) en Anoeta en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que Alcorcón y Córdoba firmaron un empate sin goles en su lucha por convertirse en el único equipo de Segunda División que siga vivo en los cuartos de final del torneo del KO.

El conjunto de Eusebio Sacristán consiguió la victoria este miércoles frente al Villarreal en uno de los cruces de Copa a priori más atractivos hasta la fecha. Un choque entre dos conjuntos que esta temporada han demostrado de sobra su condición de equipos 'revelación' y que actualmente ocupan las posiciones altas de la LaLiga Santander, siendo a día de hoy quintos los vascos y cuartos los castellonenses.

Los 'txuri-urdin', que no han perdido en su feudo desde la primera jornada ante el Real Madrid, pusieron sobre el tapete su mejor fútbol desde el inicio del partido y, de esta forma, llegaría el primer gol del encuentro gracias a un buen pase de Oyarzábal que Willian José definió a la perfección ante la salida de Asenjo. El Villarreal, que no pudo contar con Bruno Soriano y Víctor Ruiz por lesión, no se amilanó y presionó con ahínco a su rival, intentando buscar en ataque la velocidad de Pato y Sansone.

Sin embargo, fue la Real Sociedad, muy bien plantada atrás durante todas las fases del partido, quien aumentó su ventaja pasada la media hora de juego gracias a un grave fallo de entendimiento entre Asenjo y Mario, previo a un mal despeje de José Ángel. El mexicano Carlos Vela, como regalo anticipado de Reyes Magos, aprovechó el balón suelto dentro del área para marcar a placer el segundo de su equipo.

La segunda parte continuó con la misma tónica y, así, los hombres de Eusebio consiguieron hacer el tercero con un potente disparo de Oyarzábal, posiblemente el mejor jugador del encuentro, que se coló por la escuadra de la meta amarilla. La eliminatoria parecía sentenciada para los locales, pero tan solo tres minutos después Manu Trigueros se sacó un potente zapatazo desde casi treinta metros que sorprendió a Rulli y puso emoción al último cuarto de hora en Anoeta. El conjunto de Escribá pudo incluso poner más mordiente a la eliminatoria, pero Musacchio y Soriano erraron sus ocasiones en los minutos finales.

Por otro lado, en el duelo entre los dos únicos equipos de LaLiga 1/2/3 que quedan en liza en la competición copera, Alcorcón y Córdoba firmaron las tablas en un duelo marcado por la espesa niebla presente en Santo Domingo. Los locales, quienes habían firmado un nuevo 'Alcorconazo' tras eliminar al Espanyol en dieciseisavos, llevaron la manija del encuentro y tuvieron las ocasiones más claras para llevarse el partido.

Si bien es cierto que el Córdoba fue superior en los primeros diez minutos e intentó aprovechar las continuas pérdidas del Alcorcón en la salida de balón, cedió la posesión del balón durante el resto del partido a los alfareros, que tuvieron en Alejo a su jugador más peligroso, entrando una y otra vez por banda derecha. Se arrugó el Córdoba, que tan solo respondió a su rival por medio de ocasiones aisladas del delantero italiano Piovaccari, y así llegaron las mejores ocasiones en los pies del canterano madridista Sergio Aguza, ya en la segunda parte.

Julio Velázquez y Luis Miguel Carrión movieron los banquillos en los segundos cuarenta y cinco minutos en busca de un gol que abriese la lata, pero el marcador no se movió. La gran superioridad local no se plasmó por tanto en el marcador, mientras que los cordobeses dieron el empate por bueno y buscarán en el Nuevo Arcángel la semana que viene ser el único equipo de Segunda en los cuartos de final de la Copa del Rey.

--RESULTADOS DE LA IDA DE OCTAVOS DE FINAL.

-Miércoles 4 de enero Ida.

AD Alcorcón - Córdoba CF 0-0.

Real Sociedad - Villarreal CF 3-1.

Real Madrid - Sevilla FC. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 21.15.

-Jueves 5.

Athletic Club - FC Barcelona. Fernández Borbalán (C. Andaluz) 21.15.

-Martes 3 de enero Ida.

Valencia CF - RC Celta 1-4.

CA Osasuna - SD Eibar 0-3.

UD Las Palmas - Atlético de Madrid 0-2.

RC Deportivo - Deportivo Alavés 2-2.