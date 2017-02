David Soria: "Me quedo para seguir creciendo y aprovechar las oportunidades que me dé el míster"

Etiquetas

El guardameta del Sevilla FC David Soria ha asegurado este miércoles que optó por quedarse como segundo portero en el club hispalense "para seguir creciendo y aprovechar las oportunidades", tras recuperase de la "complicada" lesión sufrida a comienzo de temporada, además de reconocer que echa "en falta la animación de los 'Biris'" en las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán.

"Ha sido un mes complicado, de incertidumbre. Lo importante es que me quedo aquí para seguir creciendo, para aprovechar las oportunidades que me dé el míster y competir que es lo que toca ahora", indicó el meta tras participar en la primera visita escolar del programa 'Sácale partido al cole' de la temporada.

El futbolista madrileño se fracturó las falanges de su mano derecha el pasado mes de agosto, por lo que el Sevilla decidió incorporar al italiano Salvatore Sirigu (recientemente cedido a Osasuna) en su lugar. "Que traigan a otro compañero que ocupe tu puesto siempre es complicado. Ha sido un tiempo para aprender, para venir más fuerte y para luchar", admitió Soria.

La gran campaña de Sergio Rico y la presencia de Sirigu como segundo guardameta le hicieron plantearse abandonar el conjunto de Nervión en el mercado invernal. "Los últimos días fueron un poquillo complicados a nivel de incertidumbre. Son cosas del mercado, que hay que adaptarse porque pasan. Hay que estar siempre preparado pase lo que pase", señaló el portero madrileño de 23 años, quien afirma además estar "tranquilo y esperando la oportunidad".

"Voy a estar preparado para jugar. No sé si voy a debutar en Liga, si voy a jugar en 'Champions' o si no voy a jugar en toda la temporada, lo único que queda es competir, dar el máximo y, sobre todo, estar preparado porque en cualquier momento te puede tocar entrar", confesó sobre su predisposición a formar parte del once de Jorge Sampaoli.

"ECHO EN FALTA LA ANIMACIÓN DE LOS BIRIS"

Por último, sobre la reciente prohibición de Antiviolencia de todo símbolo referente a 'Biris' en las gradas del Sánchez Pizjuán, David Soria reconoció que "es un tema complicado". "Siempre estaremos al lado de la afición porque sentimos su calor y apoyo", manifestó.

"Si soy sincero sí que echo mucho en falta la animación de los 'Biris', pero son cosas que no podemos controlar. Esperemos que se solucione lo antes posible y que estén siempre animando porque la verdad es que lo necesitamos", concluyó.