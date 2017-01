Eusebio: "Vamos a por todas y trabajaremos para imponer nuestra idea por encima de la del FC Barcelona"

Etiquetas

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha subrayado que irán "a por todas" en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, frente al que espera que puedan "imponer" su idea futbolística por encima de la de los azulgrana y sacar una victoria en la ida de este jueves en Anoeta para dar "una alegría" a los que puedan acudir pese a que el partido coincida con la 'Tamborrada'.

"Estamos contentos por cómo nos están yendo las cosas, e ilusionados y motivados por afrontar esta eliminatoria, y con la intención de pasar a semifinales. Vamos a por todas y el apoyo de la afición será una de las mayores bazas para hacer un gran partido", apuntó antes los medios en rueda de prensa.

Pese a ello, Eusebio se mostró "fastidiado", ya que el duelo de este jueves coincide con la fiesta mayor de San Sebastián, la 'Tamborrada'. "El club ya ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para encontrar las mejores condiciones. Nos fastidia que el partido sea a esa hora y que coincida con el día más importante para San Sebastián. Trataremos de dar una alegría a los que nos vengan a ver, e intentaremos que sea una fiesta", explicó.

"El Barça es un equipo con una clara definición de juego y con grandísimos jugadores. Intentan llevar la iniciativa, y cuando no la tiene crea mucho peligro en situaciones de contra. Sabemos las dificultades de la eliminatoria, aunque queremos pensar en nuestras fortalezas. Además, vienen de hacer un gran partido ante Las Palmas", reiteró en referencia a su próximo rival en la Copa.

Por otro lado, admitió que no guarda "rencor" al Barça tras su salida del filial blaugrana hace dos temporadas. "Viví etapas preciosas y muy importantes en mi carrera profesional. Estoy agradecido por lo que me han dado y lo que he dado a ellos. Ahora estoy defendiendo los colores de la Real, y daré el máximo para superar esta eliminatoria y seguir dando alegrías a nuestra afición", aclaró.

"Vamos a tratar de hacer nuestro juego, dominar el partido, aunque sabemos que contra el Barça será difícil, pero trabajaremos sobre ello para imponer nuestra idea por encima de la de ellos", señaló Eusebio, que también hizo hincapié en la importancia del partido de ida y al de vuelta en una eliminatoria como ésta de Copa.

De ahí que el exjugador pida a sus jugadores que jueguen "siempre con cabeza". "En estos momentos siendo conscientes de que habrán dos partidos por delante. Tenemos plantilla y grupo de jugadores inteligentes y maduros. Estoy tranquilo ya que nos permitirán plantear la eliminatoria con seguridad", manifestó.

Otro de los nombres propios que trató el técnico de la Real fue la posible reaparición de Carlos Vela de cara al duelo de este jueves tras las molestias en su lesión de rodilla. "Las sensaciones con Carlos son buenas, somos optimistas y queremos tenerlo con nosotros, ya que es un jugador importante y tenerle nos ofrece mas posibilidades", avisó.

"No tengo nada que contar, estamos centrados en el partido de mañana. Todos somos conscientes que las renovaciones son largas. Me gustaría estar mucho tiempo en este club, y me han transmitido que quieren que me quede aquí", concluyó en referencia a su renovación, ya que acaba contrato en junio de este año.