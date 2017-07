Iván Cuéllar: "Nunca he visto un equipo como el Sporting"

Etiquetas

El portero Iván 'Pichu' Cuéllar se despidió este jueves de la que ha sido su afición durante los últimos nueve años, la del Sporting de Gijón, y aseguró que "nunca" ha visto "un equipo igual" y que "vaya donde vaya nunca" no tendrá las "mismas experiencias" que ha vivido en El Molinón.

"La aficion es el número 12 y nunca he visto un equipo como el Sporting. Al entrar en El Molinón está siempre a rebosar y, sin duda alguna, vaya a donde vaya no voy a tener las experiencias que he tenido aquí", afirmó con nostalgia el guardameta en su despedia ante los medios asturianos.

Cuéllar quiso dejar claro que su decisión de dejar el Sporting y firmar por el Leganés, donde jugará dos temporadas, "ha sido solo profesional", y que si hubiera sido "sentimental o personal" no la hubiera tomado. También quiso "dar gracias" a la afición por "el apoyo tanto en los buenos momentos como en los malos".

"Hemos sido como una familia con mejores y peores momentos pero lo único que puedo hacer es animar a que sigan siendo fieles a su estilo, a su Sporting y a lo que siempre han demostrado porque los chavales lo necesitan y este año más que nunca para poder volver a Primera", certificó.

El portero español, nuevo fichaje del Lega, ha jugado 207 partidos con la elástica rojiblanca, que deja para irse a Butarque con "mucha tristeza" porque "no ha sido una decisión fácil" al tener que "valorar muchas cosas". "Creo que dejo muchas cosas aquí que en ningún sitio voy a encontrar. Son nueve años, se dice pronto, vine con 24 me voy con 33. Nunca pensé que podía haber tomado una decisión así porque mi intención era muy clara de intentar retirarme aquí, pero no ha podido ser y se queda una puerta entreabierta", declaró.

"Todo lo que soy a día de hoy es en gran parte gracias a estos nueve años que he vivido aquí, con la mejor de las familias que es la mía, la sportinguista. Sin duda alguna no creo que haya un equipo con tanta gente y con esa vivencia de cómo se vive el día a día el fútbol yo creo que es imposible encontrarlo. Después de haber vivido 9 años salir a la calle en cualquier momento, sobre todo la gente joven que es encantadora super educada cariñosa. Tengo claro que no lo voy a vivir en ningún otro sitio y esas experiencias son las que me llevo", aclaró.

'Pichu' Cuéllar también quiso recordar algunos momentos vividos con la camiseta del Sporting, como la parada que salvó al Sporting del descenso contra el Valladolid en 2009, que es la "más importante". "La gente sabía de la importancia de ese partido y por eso se recuerda esa parada con tanta importancia, pero fue el partido en general de todo el grupo", recordó.

Sin embargo, también ha tenido momentos malos con la camiseta rojiblanca, como dos lesiones graves de las que se "acuerda", una de peroné y otra del ligamento cruzado anterior, a la vez que agradece a los "servicios médicos" su trato porque son "otra familia más". "Maduré antes de lo normal por ello. Sufrí mucho. Hicieron que no pudiera participar y cuando no participas valoras mucho más lo que tienes. Lo hice a temprana edad y a partir de ahí han sido vivencias muy positivas y muy buenas", reiteró.

"Voy a decir un hasta luego. Voy a seguir siendo socio del Sporting. Voy a seguir siendo sportinguista, un seguidor más, alentándolo desde fuera y estoy seguro de que este año van a hacer una gran campaña y a conseguir el objetivo", concluyó.