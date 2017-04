Lahm: "Hemos demostrado que podemos ganar teniendo enfrente a los mejores"

Etiquetas

El jugador del Bayern de Múnich Philipp Lahm afirmó que su equipo ha "demostrado" que puede "ganar teniendo enfrente a los mejores" y que quieren demostrar su "mejor calidad" para remontar este martes ante el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Queremos ganar este partido. Hemos demostrado que podemos ganar teniendo en frente a los mejores equipos. Mañana queremos demostrar nuestra mejor calidad para alcanzar una ronda más", dijo Lahm este lunes en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El lateral alemán apuntó que no quiere pensar en la posibilidad de que este sea su "último gran partido", debido a que se retirará del fútbol a final de temporada. "No me lo he planteado. Sólo queremos ganar. Va a ser difícil, pero confío en la calidad de mi equipo", confesó.

Sobre la posibilidad de que pueda jugar Lewandowski, que se perdió la ida por lesión, dejó claro que "siempre que se pueda, no debe renunciar a jugar un partido así". "No soy médico, así que no puedo decir si va a jugar o no. Sería importante que jugaran los mejores y querríamos que jugara, pero no soy médico, así que no sabemos si jugará", manifestó.

"Tengo la suerte de que en mi carrera nunca he tenido una gran lesión que me haya impedido jugar. Cada uno debe decidir por sí mismo si puede jugar. A todos nos encantaría jugar contra el Real Madrid en cuartos, pero es el técnico quien toma la decisión. Siempre que se pueda no debe renunciar a jugar un partido así. Decidirá si juega o no dependiendo de como se sienta hoy", expresó.

"CUANDO ESTÁ LEWANDOWSKI EN EL CAMPO TODO CAMBIA"

"Es un jugador muy importante, siempre que está en el campo todo cambia. Es fantástico y nos viene bien a todo el equipo. Es uno de esos jugadores importantes. En abril tenemos muchos partidos y necesitamos que todos se esfuercen y todos luchemos, aunque no estemos todos. Por ejemplo, contra el Leverkusen hemos demostrado una gran calidad sin él. Vamos a tener mañana un equipo fantástico sobre el terreno de juego y vamos a demostrar nuestra calidad", insistió el germano.

Finalmente, Lahm confesó que recuerda "algunos momentos muy bonitos" de su carrera en el Bernabéu. "Por ejemplo, a comienzos de mi carrera, perdimos 3-2, pero luego pasamos a la siguiente ronda. Mi sensación aquí es 50-50, tanto bonita como negativa. Espero que mañana podamos mover la balanza a lo positivo", concluyó.