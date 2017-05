Mendilibar: "Fue un partido trabajado por nuestra parte, pero hoy no ha podido ser"

Etiquetas

El entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, José Luis Mendilibar, comentó que su equipo lo ha intentado hasta el final con "un partido trabajado" aunque haya terminado sucumbiendo por 1-0 en el encuentro que les enfrentó en la jornada 36 de LaLiga Santander al Atlético de Madrid.

"Hemos rematado al final, hemos intentado hasta el último minuto pero no pudo ser. Fue un partido trabajado por nuestra parte, pero hoy no ha podido ser", declaró el técnico vasco en la rueda de prensa celebrada en el Vicente Calderón tras el choque.

Para Mendilibar, el Atlético llegó en solo dos "jugadas puntuales de gol", pero en las que demostró su calidad. "Nosotros parecía que estábamos jugando cómodos, y no era así porque ellos estaban esperándonos para salir a la contra. Tuvimos ahí diez minutos que no pudimos solventar eso", añadió en relación al acto inicial.

Fue en la segunda parte, en una jugada que su equipo cree tener controlada cuando "aparece Saúl con un gol que le define". Continuó diciendo que contra los rojiblancos "es muy difícil hacer un buen partido". "Hay veces que si juegas por dentro, te roban el balón, si te confías un poco, salen a la contra. Te dan la posibilidad de jugar pero pegan picotazos", declaró.

"Sin hacer un gran partido, hemos tenido alguna, pero no pudo ser. Hemos embotellado al Atleti al final y ha sido así porque nos han dejado ellos. Ellos se sienten cómodos así", reflexionó. Sobre la posible lesión de Ramis, Mendilibar admitió no haber hablado con el jugador todavía. "Ha tenido un problema, ha aguantado pero al final ha pedido el cambio, no sé si es muscular o articular", explicó al respecto.