Previa del Osasuna - Real Madrid

La necesidad del colista y la vuelta a la 'Champions' amenazan al líder El Real Madrid defiende su liderato tras su 'parón' ante un Osasuna que apela al calor de El Sadar para complicar las cosas

El Real Madrid visitará este sábado El Sadar (20.45 horas) obligado a sacar los tres puntos ante el colista y aparcar de su cabeza el regreso de la Liga de Campeones de la semana que viene, una situación que quiere aprovechar un Osasuna que no renunciará a poner en problemas a los madridistas.

El conjunto madridista lleva casi dos semanas de parón después de que tuviese que ver como se le aplazaba otro partido, el de la semana pasada ante el Celta en Balaídos, por culpa del temporal y la caída de una cubierta del estadio vigués. Esto ha provocado que la distancia provisional con el FC Barcelona sea de un punto y que el conjunto azulgrana tenga la oportunidad horas antes de situarse en cabeza si gana en Mendizorrotza al Deportivo Alavés.

Los de Zinédine Zidane no quieren estar pendientes de esas dos balas en la recámara que tiene en forma de seis puntos y por ello tratarán de afianzarse en cabeza ante un rival que siempre le suele dar 'guerra' ante su público y que le exigirá un partido sin un ápice de relajación.

Así, la mente del actual campeón de Europa tendrá que estar plenamente concentrada en el césped de El Sadar y no pensar en exceso en el regreso el miércoles a la 'Champions', una competición cuyo atractivo provoca en ocasiones reservas de energía sin casi quererlo. De esa posibilidad también querrá sacar provecho un Osasuna seguramente con mucho más en juego que los madridistas por su delicada situación clasificatoria.

La buena noticia dentro de esta inactividad para Zidane es la de la recuperación de casi toda su 'enfermería', en la que únicamente resta ya el galés Gareth Bale, al parecer en la fase final de la recuperación de su lesión de tobillo. El francés vuelve a tener a su disposición a dos piezas claves como Luka Modric y Dani Carvajal, además de a Marcelo, Pepe y James Rodríguez, y ahora debe decidir si aplaza el retorno al once del croata y el madrileño de cara al choque ante el Nápoles.

Este partido podría marcar el once del conjunto blanco, donde la baja más significativa será la del alemán Toni Kroos, por fin con algo de descanso tras ver su quinta amarilla en la victoria ante la Real Sociedad. En el caso de que Modric no sea el elegido, Isco y James Rodríguez pelearán por completar el centro del campo junto a Casemiro y Kovacic.

Arriba, el tipo de partido podría dar la oportunidad a Álvaro Morata para volver a ser titular en detrimento de Karim Benzema y como compañero de un Cristiano Ronaldo que buscará afinar su puntería y su estado de forma para la Liga de Campeones. El portugués ha hecho diez goles a Osasuna, pero sólo dos de ellos han sido en El Sadar.

OSASUNA APELA AL SADAR

En el bando de Osasuna aún no ha caído el desánimo pese a que las jornadas pasan y la situación clasificatoria no termina de mejorar en demasía y a que la victoria del Granada el pasado lunes ante Las Palmas envió al último lugar al conjunto 'rojillo', a ocho puntos de una salvación que pasa en primer lugar por no fallar en El Sadar.

La llegada de Petar Vasiljevic al banquillo del equipo navarro le ha mejorado, pero los resultados no terminan de llegar y la derrota en Anoeta por 3-2 alargó ya a 13 las jornadas sin conocer la victoria en LaLiga Santander, por lo que sus urgencias son máximas y el mensaje en la previa ha sido la de máxima intensidad para poner en dificultades a un rival que nunca termina de encontrarse cómodo en el campo pamplonés.

Osasuna aún no ha dado una alegría liguera a su afición, pero la presencia del Real Madrid siempre despierta mucha expectación y antes de descender, logró frenarle en sus dos últimas visitas (2-2 y 0-0). Tradicionalmente, los 'rojillos' se motivan ante los madridistas e impulsados por el aliento de su público no renuncian a dar la sorpresa.

Vasiljevic tendrá la baja por sanción de Roberto Torres y Miguel de las Cuevas arrastra molestias musculares y, aunque participó en el último entrenamiento, es duda para formar parte de un once donde el técnico serbio no despejó las dudas de si jugará con defensa de cuatro componentes o de cinco, como hace habitualmente. Arriba, Sergio León y Oriol Riera podrían volver a la titularidad, aunque la pareja Kodro-Riviere funcionó bien en Anoeta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

OSASUNA: Sirigu; Berenguer, Tano, Vujadinovic, Oier, Clerc; Fausto, De las Cuevas, Causic; Riviere y Sergio León.

REAL MADRID: Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Kovacic; Lucas Vázquez, Morata y Cristiano Ronaldo.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 20.45/Movistar Partidazo.