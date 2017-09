Quique Setién: "Quiero ver al Cristano que menos eficacia tenga de cara a la portería"

Etiquetas

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha afirmado que para el partido de este miércoles frente al Real Madrid espera enfrentarse a un Cristiano Ronaldo con "menos eficacia de cara a la portería" y ha confirmado que podría dar descanso en el Santiago Bernabéu a titulares como Joaquín y Andrés Guardado.

"Espero al Cristiano que menos eficacia tenga de cara a la portería. Es un jugador voraz de cara a la portería, todo el mundo le quiere parar y nadie lo consigue. Cada vez que te enfrentas a él corres el riesgo de que te marque. El porcentaje de acierto es elevado en relación a los demás", dijo Setién este martes en la rueda de prensa..

De todos modos, entiende que esta misión "va a ser complicada". "Va a salir con ganas, lleva varios partidos sin jugar en LaLiga y seguro que ofrecerá mucho, pero espero que no se vea su mejor versión", añadió sobre el de Madeira, que jugará su primer partido liguero tras cumplir sus cinco partidos de sanción.

El cántabro recordó que en el Bernabéu "estás a expensas del punto de inspiración del momento" en el que estén los jugadores madridistas. "Son tan buenos que a veces no dan opción. Espero mantener la línea de progresión y hay unas cuantas cosas que hacer bien y mejorar de los partidos anteriores. Uno nunca sabe si va a salir el partido que prevé", remarcó.

El técnico bético señaló que ambos equipos juegan del mismo modo, por lo que, pese al rival, el suyo "no va a cambiar de la noche a la mañana algo en lo que llevas trabajando tres meses y tratas de mejorar cada día". "No puedo cambiar el chip de mis jugadores, bastante me cuesta convencer de que se vayan haciendo las cosas e integrando otras como para que ahora de repente de cambien", advirtió.

"Uno siempre piensa en ganar y en la satisfacción que le vas a poder dar a tu público, más aún a un público como el que tenemos, por lo que es obvio que sería una enorme alegría ganar en Madrid", prosiguió Setién, que cree que este Real Madrid "está a un nivel perfectamente comparable al del mejor Barcelona", aunque le supera en el tema "físico".

Así, confesó que le había "encantado en el último mes" el conjunto madridista porque ve que "todos disfrutan con el balón y por cómo combinan". "Da gusto verles jugar. Ahora ha bajado un poco, no tiene ese punto de lucidez, pero sigue siendo un gran equipo", puntualizó.

"No es fácil quitarle el balón al Real Madrid ahora mismo, sobre todo si pensamos que cualquier jugador te puede hacer daño en una jugada individual. Si quieres tener el balón tienes que poner gente por delante y asumir ciertos riesgos. Habrá que tratar de encontrar el equilibrio entre hacer lo que nosotros queremos e impedir que el Real Madrid haga lo que suele hacer", subrayó el entrenador del Real Betis.

"CEBALLOS ES UN GRAN JUGADOR QUE TENDRÁ OPORTUNIDADES"

En cuanto al reencuentro de Dani Ceballos con sus excompañeros, Setién reconoció que es "un gran futbolista que tendrá oportunidades", y dejó caer un posible descanso para dos piezas claves como Joaquín Sánchez y Andrés Guardado. "En función de la condición física y carga de partidos valoraré si tienen que jugar y cuántos minutos", confirmó.

"Trato de ver cómo estarán las piezas en el tablero dentro de 5 ó 6 movimientos. Tenemos un partido importantísimo el lunes y hay jugadores que se van a marchar con su selección y van a jugar muchos partidos. Como no les cuidemos no llegan al final seguro. Me encantaría poner a Guardado y a Joaquín y que siempre estuvieran bien, pero si ocurre alguna lesión tendremos un problema serio de verdad. Hay que pensar a corto y largo plazo", explicó el técnico cántabro que celebró que el capitán haya "empezado bien", pero que esto es "largo". "La línea de rendimiento hay que mantenerla estable", aclaró.

Además, admitió que la plantilla actual de 21 futbolistas podría ser 'corta'. "Se podía hacer mejor o peor, pero la realidad es que hay esto y estamos convencidos de que irá bien. No podemos controlar las lesiones de los jugadores y hay puestos que me preocupan más y otros menos, pero si pasa algo tenemos un problema serio que tratar", valoró.

Sobre uno de los nuevos, el franco-argelino Ryad Boudebouz, considera que no está para jugar los 90 minutos. "Le veo cada día en los entrenamientos y es diferente verle en el entrenamiento y verle en el campo sin jugar habitualmente. No ha jugado un sólo partido completo y le falta tiempo para estar en condiciones absolutas de rendimiento para jugar todo el partido", recordó.

Por último, Setién se refirió al árbitro designado, Mateu Lahoz, el mismo del año pasado y que no expulsó a Keylor Navas en un lance con Brasanac. "No me preocupa lo que haya pasado anteriormente. Supongo que cuando los árbitros salen al campo tampoco se acuerdan de lo que han hecho antes. Vamos a tratar de jugar un buen partido allí y controlar lo que podemos. Lo que no podemos controlar dará para que lo analicéis vosotros después. Que no me dé nada pero que tampoco me quite", sentenció.